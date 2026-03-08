Es tendencia:
“Nos jugaron sucio”: Hernán Medford manda una fuerte denuncia tras la victoria de Saprissa ante Herediano

El técnico de Saprissa habló en conferencia de prensa después del triunfo ante Herediano por 2-1.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico no se lo quiso guardar.

El Deportivo Saprissa se quedó con el clásico de la jornada 11 contra el Club Sport Herediano tras imponerse por 2-1 en La Cueva. El Monstruo derrotó al líder y regresó al segundo puesto que le había arrebatado Cartaginés de manera transitoria.

Hernán Medford, después de lo que fue el triunfo sobre el final del partido, se mostró muy eufórico por lograr tres puntos muy importantes en la pelea por el primer puesto.

En conferencia de prensa, el Pelícano no dejó pasar un detalle que le molestó mucho y que lo considera como un juego sucio en contra de Saprissa. El técnico se molestó porque su equipo tuvo 24 horas de descanso menos que Herediano para el duelo de este domingo. La S jugó el jueves ante Sporting, mientras que los rojiamarillos habían jugado el miércoles contra Guadalupe.

Le marcó a Herediano e hizo esto: el polémico gesto de Gerson Torres contra la afición de Saprissa

Hernán Medford denuncia que Saprissa tuvo menos descanso que Herediano

Nos jugaron sucio, no sé quién habrá sido, nos pusieron 48 horas para descansar y a Herediano 72, el que nos quiso jugar sucio se jodió“, manifestó el técnico morado con mucha molestia por la programación que dispuso la Unafut.

No obstante, Medford expresó que esta decisión en cuanto al calendario le dio mayor energía a los jugadores de Saprissa: “Hoy vimos un Saprissa intenso, bien parado, corriendo. Corrimos más hoy con menos descanso. Tenemos un equipo físicamente bien“.

Sobre el partido, Medford hizo un análisis que sorprendió a muchos porque manifestó que el Monstruo barrió al Team: “Le pasamos por encima a Herediano, hicimos un partidazo. Cambiamos cosas y volvimos a lo que habíamos hecho partidos atrás“.

