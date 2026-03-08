Es tendencia:
Todo Saprissa conmocionado por la confesión de Jorkaeff Azofeifa hasta las lágrimas: “No es fácil”

Azofeifa fue reconocido por los aficionados de Saprissa después de sus sentidas palabras.

Juan Fittipaldi

© Andrey HernándezEl lateral se sinceró.

Este domingo, Jorkaeff Azofeifa fue uno de los futbolistas que mayor reconocimiento tuvo por parte de la afición del Deportivo Saprissa. El lateral izquierdo fue muy importante para construir la victoria contra el Club Sport Herediano.

Azofeifa, quien venía siendo suplente hasta la lesión de Joseph Mora, ganó una importante consideración por parte de Hernán Medford. En La Cueva contra el Team, el lateral aportó la asistencia para que Gerson Torres marcara el primer gol.

Luego del partido, el lateral izquierdo conmocionó a la afición de Saprissa porque tuvo un desahogo que no se le había visto públicamente después de ser muy criticado justamente por los morados.

La confesión de Jorkaeff Azofeifa que emocionó a Saprissa

Yo me apoyo en mis compañeros. He llegado a mi casa llorando. No quería llegar ni a entrenar, pero uno tiene que tener personalidad. Siento que estoy para grandes cosas. Mis compañeros mi apoyan, tener un camerino de este peso no es fácil. Yo tengo que cumplirles a ellos porque prácticamente es mi familia“, expresó Azofeifa.

Y destacó a los capitanes de Saprissa: “La verdad, no tengo palabras. Mis compañeros, Mariano (Torres), Kendall (Waston), los capitanes, no sé qué decir. Todos los días me levanto y trabajo con humildad; me agarro de la confianza de mis compañeros“.

El gran momento de Azofeifa es una noticia fundamental para Hernán Medford, quien tiene lesionado actualmente al lateral que considera titular como es Mora. Según informó el equipo morado, Joseph está en sus últimos días de recuperación.

En síntesis

  • Jorkaeff Azofeifa aportó la asistencia para el gol de Gerson Torres ante Club Sport Herediano.
  • El lateral izquierdo asumió la titularidad en Saprissa tras la lesión de Joseph Mora.
  • Azofeifa destacó el apoyo de los capitanes Mariano Torres y Kendall Waston ante las críticas.

