Llega a Europa: Keylor Navas recibe un mensaje inesperado mientras todo Pumas se rinde a sus pies

La actuación de Keylor Navas en la victoria por la mínima de Pumas UNAM visitando a Tigres UANL fue sencillamente sublime, incluso para los estándares del guardameta tricampeón de la Champions League con el Real Madrid.

A sus 39 años, el costarricense sostuvo al equipo en un partido de máxima exigencia, respondiendo con cuatro intervenciones fundamentales ante los subcampeones de la Liga MX. Primero, una doble tapada a puro reflejo dentro del área; luego, un cabezazo despejado sobre la línea cuando el gol parecía inevitable; y más tarde, un achique impecable frente a un remate a quemarropa.

Un reconocimiento a través del Atlántico

Estas acciones, además de valerle al legionario el reconocimiento como MVP del partido, impulsaron a los felinos a ubicarse terceros en la clasificación del Apertura 2025 tras dos jornadas disputadas.

Horas después de la victoria, Keylor apareció en su cuenta de Instagram con un mensaje triunfal: “Conseguimos el primer triunfo del torneo con un trabajo espectacular de todo el equipo y en una cancha muy complicada”.

Keylor Navas tuvo una noche perfecta en el arco de los Pumas (Instagram).

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de aficionados rendidos a sus pies, e incluso de compañeros que no ocultaron su admiración. “El mejor”, escribió el delantero José Juan Macías, mientras que Nathan Silva sintetizó la noche de Keylor con una sola palabra: “Diferente”.

Pero el comentario menos esperado llegó desde Europa. El atacante español Jesé Rodríguez, ex compañero del tico tanto en el Real Madrid que lo ganó todo como en el Paris Saint-Germain (PSG), se sumó a la ola de elogios con tres aplausos en la sección de comentarios.

Jesé Rodríguez compartió vestuario con Keylor en Europa (Instagram).

¿Cuándo vuelve a jugar Keylor?

El próximo desafío para Keylor y Pumas será en la tercera jornada del Clausura 2026 de la Liga MX, cuando reciban en el Estadio Olímpico Universitario al Club León. El encuentro se disputará el domingo 18 de enero a partir de las 12 del mediodía, hora de Costa Rica.