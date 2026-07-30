El Comandante está cada vez más cerca de concretar su salida del Monstruo y su futuro parece haberse aclarado.

Fidel Escobar es una de las grandes figuras que tiene el Deportivo Saprissa. Sin embargo, y pese a todo lo que le dio al club, su futuro parece estar lejos no sólo de Tibás sino de Costa Rica en general.

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Y si bien en un primer momento se creyó que regresaría a la MLS, finalmente todo comienza a decantarse hacia Centroamérica, donde el panameño de 31 años ya habría encontrado equipo. Más precisamente en Honduras.

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El nuevo equipo de Fidel Escobar

Según la información de Josué Quesada, el futuro de Escobar apunta al fútbol catracho. De hecho, y si bien el jugador todavía está en Saprissa y mientras sea ficha del club podría jugar en el Apertura 2026 de la Liga Promérica, el morado no lo anotó en la Copa Centroamericana.

Así fue que no viajó esta semana a Belice con el equipo ya que si su venta se concreta y el defensa hubiese sido inscripto en el torneo de la Concacaf con el Monstruo, luego no podría jugar el certamen con esta nueva escuadra que aún no está confirmada.

“Si Saprissa lo matricula para esta Copa Centroamericana, no puede jugar con ese equipo la otra… y si juega o si viaja hoy y demás y tiene participación, y se podría caer la venta”, explicó Quesada antes de revelar a dónde cree que irá Fidel.

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“Aparentemente es un equipo de Honduras. Y yo presumo que si se va Honduras, jugaría en Olimpia”, concluyó Quesada en el programa de streaming Teléfono Rojo más allá de que además de Olimpia, los hondureños que juegan la Centroamericana 2026 son también Motagua y Marathon.

En síntesis

Fidel Escobar , panameño de 31 años, no viajó con Saprissa a Belice.

, panameño de 31 años, no viajó con Saprissa a Belice. Saprissa no inscribió al defensa en la Copa Centroamericana 2026 por su venta.

al defensa en la por su venta. Olimpia, Motagua y Marathon son los clubes de Honduras clasificados al certamen.