Las tarjetas rojas vuelven a convertirse en el gran dolor de cabeza para el Deportivo Saprissa, esta vez por culpa del atacante cubano.

El Deportivo Saprissa volvió a incurrir en problemas de disciplina en el terreno de juego. Esta vez, el protagonista de la polémica fue el atacante Luis Javier Paradela, quien dejó a su equipo en desventaja numérica tras ver la tarjeta roja directa en el partido de este miércoles por Copa Centroamericana de la Concacaf.

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Pese al triunfo por 2-1, las expulsiones se están convirtiendo en el peor rival del conjunto morado, un problema recurrente que ahora compromete la planificación del cuerpo técnico para asegurar la clasificación a la siguiente ronda del torneo regional.

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La inminente sanción de Concacaf

Al tratarse de una expulsión por roja directa, el reglamento disciplinario de la Concacaf es estricto. El jugador cubano podría recibir un castigo mínimo de dos partidos de suspensión, lo que lo margina de una etapa crucial en la fase de grupos.

Esta sanción obligará al técnico Hernán Medford a rearmar su ofensiva para sus próximos dos compromisos internacionales, en los cuales no podrá contar con el desequilibrio y la velocidad de Paradela.

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Los partidos que se perdería Paradela

El castigo recaerá directamente sobre los próximos dos juegos que el Monstruo disputará en condición de local. El cubano sería baja oficial para los siguientes enfrentamientos:

Saprissa vs. Alianza FC : lunes 5 de agosto

: lunes 5 de agosto Saprissa vs. Mixco: domingo 11 de agosto

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Ambos encuentros están programados para jugarse en el Estadio Ricardo Saprissa, donde el equipo de Tibás tendrá la obligación de sacar los seis puntos sin una de sus principales figuras en ataque.

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¿Cuándo regresará Paradela?

Si la Concacaf mantiene la sanción en el mínimo de dos encuentros, Luis Javier Paradela ya habrá cumplido su castigo para la recta final. De esta forma, su regreso a las canchas en este torneo internacional se daría en el último y decisivo partido de la fase de grupos, cuando el Saprissa se mida con Olimpia.

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En síntesis