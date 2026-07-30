Este jueves, Costa Rica se enfrenta con Antigua y Barbuda con el objetivo de ganar para clasificarse a cuartos de final.

Costa Rica se juega este jueves 30 de julio su continuidad en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. La Sele enfrentará a Antigua y Barbuda en el primer turno de la última jornada del Grupo B, por lo que terminará su partido sin conocer todavía el resultado entre México y Guatemala.

Publicidad

El escenario principal es sencillo: si Costa Rica gana, clasificará a los cuartos de final sin depender de nadie. Un empate podría ser suficiente, pero obligaría a esperar el partido de fondo y, posiblemente, la definición de los mejores terceros. Una derrota dejaría al equipo de Randall Row en una situación mucho más complicada.

ver también Los futbolistas centroamericanos que juegan en Europa y están en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

Cómo está la tabla del Grupo B antes de la última fecha

México llega como líder con puntaje perfecto, mientras que Guatemala y Costa Rica tienen tres unidades. Los chapines ocupan el segundo lugar por su mejor diferencia de goles.

Posición Selección Puntos Diferencia de gol 1 México 6 5 2 Guatemala 3 3 3 Costa Rica 3 -1 4 Antigua y Barbuda 0 -7

Costa Rica comenzó el torneo con una victoria 1-0 sobre Guatemala, pero luego perdió 2-0 contra México. Antigua y Barbuda cayó 3-0 frente al Tri y 4-0 ante los chapines.

Publicidad

Los dos primeros del grupo y los dos mejores terceros de las tres zonas avanzarán a los cuartos de final.

Qué necesita Costa Rica para clasificar a cuartos de final

Si Costa Rica le gana a Antigua y Barbuda

Costa Rica clasificará automáticamente a los cuartos de final.

La Sele llegará a seis puntos y tendrá asegurado, como mínimo, uno de los dos lugares reservados para los mejores terceros. El tercer clasificado del Grupo C no puede superar las cuatro unidades, por lo que Costa Rica ya no podría quedar fuera.

Publicidad

Su posición final dependerá de México vs. Guatemala:

Si Guatemala pierde o empata: Costa Rica terminará entre los dos primeros del Grupo B.

Costa Rica terminará entre los dos primeros del Grupo B. Si Guatemala gana: México, Guatemala y Costa Rica quedarán con seis puntos, y la ubicación se resolverá mediante los criterios de desempate.

En ese posible triple empate, la Sele podría terminar primera, segunda o tercera según los marcadores de ambos partidos. Sin embargo, su clasificación a cuartos estaría garantizada.

Publicidad

Por eso, Costa Rica no necesita golear para avanzar: cualquier victoria le entrega el boleto, aunque un margen amplio podría mejorar su posición y facilitarle un cruce más favorable.

Si Costa Rica empata con Antigua y Barbuda

La Sele finalizará con cuatro puntos y deberá esperar el resultado del partido entre México y Guatemala.

Publicidad

Los escenarios serán los siguientes:

Si México derrota a Guatemala: Costa Rica terminará segunda y clasificará directamente.

Costa Rica terminará segunda y clasificará directamente. Si México y Guatemala empatan: Guatemala será segunda y Costa Rica quedará tercera.

Guatemala será segunda y Costa Rica quedará tercera. Si Guatemala derrota a México: Costa Rica también finalizará tercera.

En los últimos dos casos, la Sele deberá compararse con los terceros de los grupos A y C. Tener cuatro puntos representa una buena posibilidad, pero no garantiza matemáticamente la clasificación, porque los terceros de las otras zonas también podrían alcanzar esa cantidad o superarla.

Publicidad

Costa Rica juega antes que México y Guatemala, por lo que con un empate no podrá conocer su situación definitiva al abandonar el campo.

ver también Los futbolistas centroamericanos que juegan en Europa y están en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

Si Costa Rica pierde contra Antigua y Barbuda

La Sele permanecerá con tres puntos y Antigua y Barbuda también llegará a esa cantidad. Su posición final dependerá tanto del margen de la derrota como del resultado posterior entre México y Guatemala.

Publicidad

Si Guatemala empata o derrota a México: Costa Rica no podrá terminar segunda. Será tercera si conserva la ventaja sobre Antigua y Barbuda, o última si el conjunto caribeño la supera.

Costa Rica no podrá terminar segunda. Será tercera si conserva la ventaja sobre Antigua y Barbuda, o última si el conjunto caribeño la supera. Si Guatemala pierde contra México: las tres selecciones quedarán empatadas con tres puntos y serán ordenadas por diferencia de goles, goles anotados y los siguientes criterios reglamentarios.

Por qué Costa Rica está debajo de Guatemala pese a haberle ganado

Costa Rica derrotó 1-0 a Guatemala en el debut, pero el resultado del enfrentamiento directo no es el primer criterio utilizado para ordenar la tabla.

Publicidad

El reglamento establece este orden inicial:

Mayor cantidad de puntos en todos los partidos. Mejor diferencia de goles general. Mayor cantidad de goles anotados.

Los resultados entre las selecciones igualadas se consideran posteriormente si la igualdad continúa.

Publicidad

Por eso, Guatemala aparece actualmente segunda con una diferencia de +3, mientras que Costa Rica es tercera con -1. Si la Sele empata ante Antigua y México iguala con Guatemala, ambas terminarán con cuatro puntos, pero los chapines conservarán la ventaja por diferencia de goles.

A qué hora juegan Costa Rica vs. Antigua y Barbuda

Costa Rica y Antigua y Barbuda se enfrentarán este jueves 30 de julio, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Publicidad

Estos son los horarios en Centroamérica:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Panamá: 5:00 p. m.

México y Guatemala cerrarán el Grupo B tres horas más tarde, a las 7:00 p. m. de Costa Rica y Guatemala.

Publicidad

Qué ocurrirá después de clasificar a cuartos de final

Los ocho equipos que avancen serán ordenados en una tabla general. Los tres ganadores de grupo ocuparán las primeras posiciones, seguidos por los segundos y los dos mejores terceros.

Los cruces se establecerán de la siguiente manera:

Primero contra octavo.

Segundo contra séptimo.

Tercero contra sexto.

Cuarto contra quinto.

Publicidad

Los cuartos de final se jugarán el 4 y 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc. Además de avanzar a semifinales, los cuatro ganadores obtendrán la clasificación directa al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.