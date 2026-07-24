Está fuera: Saprissa tomó una tajante decisión con Fidel Escobar y ya fue confirmado por Concacaf

La Concacaf hizo oficial la noticia que pone a Fidel Escobar fuera de una importante convocatoria.

El futuro de Fidel Escobar en el Deportivo Saprissa no está para nada confirmado. El defensor panameño recibió propuestas desde la Major League Soccer y también de la Liga MX, según informaron algunas fuentes de su país natal.

Publicidad

Aparte de estos intereses que lo podrían sacar de Tibás, en las últimas horas se publicó la lista de Saprissa para disputar la Copa Centroamericana 2026. Para sorpresa de muchos, Fidel Escobar no forma parte de la nómina para disputar el certamen internacional.

ver también Lo que todo Saprissa quería saber: Erick Lonnis dio una respuesta final sobre el fichaje de Antonny Monreal

Fidel Escobar fuera de la lista de Saprissa de la Copa Centroamericana

La Concacaf, a través de su página oficial, reveló los 25 nombres que representarán al Monstruo Morado en el certamen que comenzará la próxima semana. Los de Hernán Medford debutan el miércoles 29 de julio frente a Umecit en Panamá.

Con esta publicación oficial de la confederación, Fidel Escobar se queda fuera de la lista de la Copa Centroamericana. Aún se desconocen los motivos de su ausencia, ya que es uno de los futbolistas con mayor recorrido del plantel actual.

Publicidad

Esto significa que el defensor panameño sólo podrá disputar el Torneo Apertura 2026, si es que continúa siendo futbolista del Saprissa. Además, esta decisión indica que no es una prioridad para el Pelícano, ya que los Morados quieren mejorar su actuación a nivel internacional.

La lista de Saprissa para la Copa Centroamericana 2026

#3: PABLO ARBOINE

PABLO ARBOINE #4: KENDALL WASTON

KENDALL WASTON #5: JOSEPH MORA

JOSEPH MORA #7: NEWTON WILLIAMS

NEWTON WILLIAMS #8: DAVID GUZMAN

DAVID GUZMAN #10: JEFFERSON BRENES

JEFFERSON BRENES #11: BANCY HERNANDEZ

BANCY HERNANDEZ #13: ISAAC ALFARO

ISAAC ALFARO #14: ARIEL RODRIGUEZ

ARIEL RODRIGUEZ #17: GERALD TAYLOR

GERALD TAYLOR #19: KERMEY ARBOINE

KERMEY ARBOINE #20: MARIANO TORRES

MARIANO TORRES #22: JORKAEFF AZOFEIFA

JORKAEFF AZOFEIFA #23: LUIS PARADELA

LUIS PARADELA #24: ORLANDO SINCLAIR

ORLANDO SINCLAIR #25: SEBASTIAN ACUÑA

SEBASTIAN ACUÑA #27: SAMIR TAYLOR

SAMIR TAYLOR #28: GERSON TORRES

GERSON TORRES #34: JAFETH LOPEZ

JAFETH LOPEZ #39: ALBERTH BARAHONA

ALBERTH BARAHONA #40: ABRAHAM MADRIZ

ABRAHAM MADRIZ #42: JULIAN GONZALEZ

JULIAN GONZALEZ #48: THIAGO CORDERO

THIAGO CORDERO #50: MATHIAS ELIZONDO

MATHIAS ELIZONDO #53: JOSE CARVAJAL