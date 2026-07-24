Está fuera: Saprissa tomó una tajante decisión con Fidel Escobar y ya fue confirmado por Concacaf

El futuro de Fidel Escobar en el Deportivo Saprissa no está para nada confirmado. El defensor panameño recibió propuestas desde la Major League Soccer y también de la Liga MX, según informaron algunas fuentes de su país natal.
Aparte de estos intereses que lo podrían sacar de Tibás, en las últimas horas se publicó la lista de Saprissa para disputar la Copa Centroamericana 2026. Para sorpresa de muchos, Fidel Escobar no forma parte de la nómina para disputar el certamen internacional.
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Fidel Escobar fuera de la lista de Saprissa de la Copa Centroamericana
La Concacaf, a través de su página oficial, reveló los 25 nombres que representarán al Monstruo Morado en el certamen que comenzará la próxima semana. Los de Hernán Medford debutan el miércoles 29 de julio frente a Umecit en Panamá.
Con esta publicación oficial de la confederación, Fidel Escobar se queda fuera de la lista de la Copa Centroamericana. Aún se desconocen los motivos de su ausencia, ya que es uno de los futbolistas con mayor recorrido del plantel actual.
Esto significa que el defensor panameño sólo podrá disputar el Torneo Apertura 2026, si es que continúa siendo futbolista del Saprissa. Además, esta decisión indica que no es una prioridad para el Pelícano, ya que los Morados quieren mejorar su actuación a nivel internacional.
La lista de Saprissa para la Copa Centroamericana 2026
- #3: PABLO ARBOINE
- #4: KENDALL WASTON
- #5: JOSEPH MORA
- #7: NEWTON WILLIAMS
- #8: DAVID GUZMAN
- #10: JEFFERSON BRENES
- #11: BANCY HERNANDEZ
- #13: ISAAC ALFARO
- #14: ARIEL RODRIGUEZ
- #17: GERALD TAYLOR
- #19: KERMEY ARBOINE
- #20: MARIANO TORRES
- #22: JORKAEFF AZOFEIFA
- #23: LUIS PARADELA
- #24: ORLANDO SINCLAIR
- #25: SEBASTIAN ACUÑA
- #27: SAMIR TAYLOR
- #28: GERSON TORRES
- #34: JAFETH LOPEZ
- #39: ALBERTH BARAHONA
- #40: ABRAHAM MADRIZ
- #42: JULIAN GONZALEZ
- #48: THIAGO CORDERO
- #50: MATHIAS ELIZONDO
- #53: JOSE CARVAJAL