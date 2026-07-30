El ex atacante morado falleció este miércoles a los 41 años en Río de Janeiro tras ser aplastado por un muro que se derrumbó.

Deportivo Saprissa y el fútbol costarricense se han visto sacudidos por una noticia que enluta al deporte: el lamentable fallecimiento del exfutbolista brasileño Tássio Maia a sus 41 años. La repentina partida del ex delantero morado ha generado una profunda consternación, desatando una ola de condolencias desde Costa Rica hasta su país natal.

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Tras conocerse la noticia, la dirigencia de Saprissa no tardó en pronunciarse a través de sus canales oficiales para lamentar el deceso del jugador que defendió su camiseta. Mediante un comunicado, el club extendió su más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos de Maia, recordando la etapa en la que el atacante sudamericano formó parte de la historia morada y el profesionalismo que entregó en la Cueva.

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La despedida de Mariano Torres y de Saprissa

En ese sentido, como gran capitán, líder del vestuario y máximo referente de la institución tibaseña, el argentino Mariano Torres no fue ajeno al dolor por la pérdida del exjugador brasileño.

El mediocampista, que jugó junto a Tássio durante su paso por suelo tico en la temporada 2018-2019, utilizó su cuenta de Instagram para unirse a las muestras de respeto de la familia morada.

El mensaje del capitán fue repostear la imagen y el comunicado oficial emitido por Saprissa, al cual le sumó unas breves pero muy sentidas palabras: “Descansa en paz”.

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El mensaje de Mariano Torres.

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¿Qué le sucedió a Tássio Maia?

El exdelantero falleció este miércoles tras ser víctima del colapso de un muro en el barrio de Santa Teresa, en Río de Janeiro. El trágico incidente fue provocado por las severas ráfagas de viento, que superaron los 100 kilómetros por hora, las cuales azotaron la ciudad brasileña, causando el derrumbe de la estructura que le quitó la vida a él y a otra persona en el lugar.

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La noticia generó un profundo impacto en el mundo del fútbol, siendo confirmada inicialmente por el club Botafogo y lamentada poco después por Saprissa de Costa Rica. Tássio es muy recordado por la afición morada tras su paso por el equipo costarricense durante la temporada 2018-2019, donde disputó 19 partidos y anotó cinco goles, dejando un legado de cariño entre los seguidores y ex compañeros que hoy expresan su solidaridad a la familia.

En síntesis

Tássio Maia murió a los 41 años por un derrumbe en Río de Janeiro.

por un derrumbe en Río de Janeiro. Vientos superiores a 100 km/h provocaron el fatal accidente en barrio Santa Teresa.

provocaron el fatal accidente en barrio Santa Teresa. Anotó 5 goles en 19 partidos con Deportivo Saprissa en la temporada 2018-2019.