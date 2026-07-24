Los futbolistas centroamericanos que juegan en Europa y están en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

Honduras se destaca por encima del resto, aquí te contamos donde juegan los futbolistas centroamericanos en Europa.

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 reunirá a varias de las principales promesas de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador. Entre los 105 jugadores convocados por las cinco selecciones centroamericanas aparecen 10 futbolistas registrados en clubes europeos.

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España concentra la gran mayoría, con ocho representantes. Los otros dos militan en instituciones de Suiza y Hungría. Honduras es la selección que más jugadores aporta a este grupo, por delante de Guatemala y El Salvador.

ver también Entre El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Costa Rica: qué selección tiene más legionarios en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

El recuento se realizó a partir del club informado por Concacaf en las listas oficiales. Esto no significa necesariamente que los juveniles formen parte del primer equipo profesional de esas instituciones, ya que varios se desarrollan en categorías inferiores o academias.

Cuántos futbolistas centroamericanos juegan en Europa

Los cinco representantes de Centroamérica tienen al menos un convocado perteneciente a una institución europea:

Selección Jugadores en Europa Honduras 4 Guatemala 2 El Salvador 2 Costa Rica 1 Panamá 1 Total 10

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Por ligas, la distribución es todavía más clara:

España: ocho futbolistas.

ocho futbolistas. Suiza: uno.

uno. Hungría: uno.

Entre los clubes mencionados en las nóminas aparecen el FC Barcelona, Girona, Deportivo La Coruña, Espanyol, Tenerife, Gimnàstic de Tarragona, Alcorcón, CF Damm, FC Zürich y ZTE FC.

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Honduras lleva cuatro jugadores de clubes españoles

Honduras es la selección centroamericana con más convocados que militan en Europa. Los cuatro se desarrollan en el fútbol español y pertenecen a instituciones de Cataluña y Galicia.

José Rodríguez — FC Barcelona

José Rodríguez es uno de los nombres que más atención genera dentro de la convocatoria hondureña. El defensor pertenece al FC Barcelona y, al haber nacido el 1º de febrero de 2010, será uno de los jugadores más jóvenes de todo el campeonato.

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Su inclusión no significa que forme parte del primer equipo blaugrana: el registro de Concacaf consigna al club al que pertenece dentro de su estructura formativa. Honduras lo incorporó como una de sus alternativas defensivas para enfrentar a Jamaica, Canadá y Panamá en el Grupo C.

Nicolás Balbas — Deportivo La Coruña

Nicolás Balbas aparece registrado como jugador del Deportivo La Coruña. El mediocampista nacido en mayo de 2008 representa otra de las apuestas de la Bicolor procedentes del fútbol español.

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Por su posición, puede ofrecer una alternativa en la construcción del juego y en el enlace entre el mediocampo y los delanteros.

Richard Martínez — Girona FC

El delantero Richard Martínez pertenece al Girona FC. Es uno de los futbolistas hondureños que llegan desde una institución europea para reforzar el ataque de la selección Sub-20.

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Su presencia adquiere especial importancia en un torneo en el que Honduras buscará volver a clasificarse al Mundial de la categoría.

ver también Convocados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador para el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

Alan Cury — CF Damm

La cuarta pieza hondureña procedente de España es el arquero Alan Cury, registrado como jugador del CF Damm, institución catalana reconocida por su trabajo en el fútbol formativo.

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Cury competirá por el puesto con Ángel Guevara y Noel Valladares. Los cuatro futbolistas de la Bicolor vinculados a España son José Rodríguez, Nicolás Balbas, Richard Martínez y Alan Cury.

Guatemala tiene dos convocados en el fútbol español

Guatemala ocupa el segundo lugar de la comparación junto a El Salvador. La Azul y Blanco convocó a dos futbolistas de clubes españoles: Jeferson Ruano y Julio Ramos.

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Jeferson Ruano — CD Tenerife

Jeferson Ruano figura en la lista oficial como jugador del CD Tenerife. El futbolista nacido en abril de 2008 aparece clasificado como mediocampista, aunque también puede aportar en posiciones ofensivas.

Ruano formará parte del plantel que debutará contra Costa Rica y después enfrentará a Antigua y Barbuda y México.

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Julio Ramos — Gimnàstic de Tarragona

El segundo guatemalteco procedente de Europa es Julio Ramos, delantero del Gimnàstic de Tarragona.

Ramos nació el 24 de abril de 2008 y aparece como una de las opciones ofensivas del equipo chapín junto a Yordi Aguilar, Oscar de León y Marvin Ávila. Guatemala tendrá así dos representantes en España dentro de su lista de 21 jugadores.

El Salvador aporta jugadores del FC Zürich y Espanyol

El Salvador también cuenta con dos futbolistas vinculados a instituciones europeas, aunque es la única selección centroamericana representada en dos países diferentes: Suiza y España.

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Oliver Alegría — FC Zürich

El arquero Oliver Alegría pertenece al FC Zürich de Suiza. Nacido en julio de 2008, competirá por el puesto con Máximo Sandoval y Peter Cornejo.

Alegría es, además, uno de los pocos futbolistas de las cinco selecciones analizadas que se desarrolla fuera de España dentro del fútbol europeo.

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Itzel Colocho — RCD Espanyol

El defensor Itzel Colocho aparece registrado como jugador del RCD Espanyol. Es una de las piezas provenientes del extranjero dentro de una convocatoria salvadoreña que cuenta con 11 legionarios en total.

El Salvador enfrentará a Cuba, Estados Unidos y Haití en el Grupo A. Alegría y Colocho serán sus dos representantes procedentes de clubes europeos.

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Dax Palmer, el único convocado de Costa Rica que juega en Europa

Costa Rica tendrá un solo futbolista vinculado a una institución europea después de los cambios realizados en su convocatoria: Dax Palmer, del AD Alcorcón.

El mediocampista nació en febrero de 2007 y utiliza el dorsal 10 en la lista presentada por Concacaf. Será una de las alternativas de la Sele para generar juego en una zona complicada, compartida con Guatemala, México y Antigua y Barbuda.

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Moisés Richards representa a Panamá en Hungría

El único convocado de Panamá que milita en Europa es el delantero Moisés Richards, registrado como jugador del ZTE FC de Hungría.

Richards nació en febrero de 2008 y será una de las opciones ofensivas de la Rojita para sus partidos contra Canadá, Jamaica y Honduras. Es también el único futbolista de las cinco selecciones centroamericanas que llega desde el fútbol húngaro.

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Panamá cuenta con otros cuatro legionarios, pero se encuentran en Estados Unidos y Costa Rica: Gino Sasso y Ernesto Gómez juegan en instituciones estadounidenses, mientras que Gerson Gordon y Raheen Cuello militan en clubes costarricenses.

La lista completa de centroamericanos que juegan en Europa

Los 10 convocados por Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador son:

José Rodríguez — Honduras — FC Barcelona, España. Nicolás Balbas — Honduras — Deportivo La Coruña, España. Richard Martínez — Honduras — Girona FC, España. Alan Cury — Honduras — CF Damm, España. Jeferson Ruano — Guatemala — CD Tenerife, España. Julio Ramos — Guatemala — Gimnàstic de Tarragona, España. Oliver Alegría — El Salvador — FC Zürich, Suiza. Itzel Colocho — El Salvador — RCD Espanyol, España. Dax Palmer — Costa Rica — AD Alcorcón, España. Moisés Richards — Panamá — ZTE FC, Hungría.

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Honduras domina la comparación con cuatro representantes y España es el principal destino, al concentrar ocho de los 10 futbolistas centroamericanos que llegarán al Premundial desde instituciones europeas.