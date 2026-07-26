Mire cómo va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y los demás países que participan de la edición albergada por República Dominicana.

La actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 no se detiene. El reconocido evento multidisciplinario es albergado en su vigesimoquinta edición por Santo Domingo, la capital de República Dominicana, y se extiende desde el 24 de julio hasta el 8 de agosto.

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En total, participan 37 países. Y serán representados por más de 6.200 atletas en el que, sin duda, es uno de los torneos más importantes del continente dentro del ciclo olímpico que confluye en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, justa para la cual también están peleando por un boleto en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

¿Cómo viene el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Por primera vez en cien años de historia, los Juegos Centroamericanos y del Caribe contarán con 40 deportes y 56 disciplinas, lo que inevitablemente aumentó la cantidad de medallas a entregar: serán 3.244 en la presente edición, contando las de oro, plata y bronce.

Para seguir cómo evoluciona en vivo el medallero del certamen, deberá ingresar al sitio web oficial de Santo Domingo 2026. De momento, lo está liderando México con 16 preseas de oro, 15 de plata y 12 de bronce, sumando un total de 43.

ver también ¿Qué necesita Guatemala en el Campeonato de Concacaf para clasificar al Mundial Sub-20?

De los representantes de Centroamérica, Guatemala es el país que más medallas lleva ganadas, ubicándose en el sexto lugar de la tabla general con 11 (2 de oro, 4 de plata y 5 de bronce). Debajo están El Salvador (7), Costa Rica (4), Panamá (2), Honduras y Nicaragua (1).

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¿Qué países participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?