El hijo de Paté Centeno revela lo que todos en Saprissa querían saber sobre la llegada de su padre

El Mundo Saprissa todavía está conmocionado por la salida de Vladimir Quesada, quien fue echado este viernes por la directiva tras un mal inicio del Clausura 2026 y ante el pedido unánime de la afición.

El pobre rendimiento del equipo, sumado a la final perdida en diciembre contra la Liga Deportiva Alajuelense, ya habían colmado la paciencia de los fanáticos, quienes desde la Fecha 1 habían hecho tronar el “Fuera Vladimir” en La Cueva.

Finalmente, el presidente Roberto Artavia y el gerente deportivo Erick Lonnis se reunieron ayer con Quesada y le comunicaron la decisión. Pero ahora lo que falta es saber quién lo reemplazará y opciones hay muchas. Una de ellas es Paté Centeno, actual DT de San Carlos.

Paté Centeno no está descartado: esto dijo el hijo de la leyenda morada

Si bien este viernes por la tarde comenzó a circular la información de que Walter Centeno había dado la negativa e incluso el propio presidente de San Carlos, Luis Carlos Chacón, confirmó que Paté se quedaría, fue el hijo del DT quien desmintió algunas versiones.

“Walter Centeno NO HA DICHO QUE NO”, escribió en su cuenta de X Walter Centeno Salas, quien se explayó sobre la situación de su padre: “Que quede claro, no hay ningún acercamiento de parte del equipo a Don Walter”, afirmó el primogénito de Paté.

¿Quién será el nuevo DT de Saprissa?

Mientras tanto, Erick Lonnis y la directiva siguen trabajando en busca del reemplazante de Vladimir. Con Paté Centeno aún no hablaron; Jeaustin Campos tiene una cláusula en Real España de Honduras que no le permite salir a un club centroamericano.

Y así, el favorito de Lonnis que comienza a tomar fuerza es Douglas Sequeira, actual entrenador del Inter San Carlos, uno de los candidatos al ascenso a la Liga Promérica.

Douglas Sequeira es el favorito de la directiva.

“Hay interés. Saprissa va por un técnico de la casa, alguien que haya salido de Tibás, de La Cueva. Que sepa lo que es“, explicó el periodista Josué Quesada. “Por Douglas Sequeira, Saprissa preguntó a Inter San Carlos”, agregaron en Tigo Sports.

¿Será?