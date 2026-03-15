Alarma en Saprissa: Hernán Medford reconoce el problema con Mariano Torres que golpea a los morados en el Clausura 2026

El Deportivo Saprissa vivió un domingo complicado en la Vieja Metrópoli. El equipo dirigido por Hernán Medford cayó 2-1 ante Club Sport Cartaginés en el estadio Rafael “Fello” Meza, en un partido que representaba una oportunidad de oro para treparse a la cima del Clausura 2026 tras el tropiezo previo de Herediano.

El Monstruo había arrancado bien el encuentro y se marchó al descanso en ventaja gracias a un gol de Jefferson Brenes, que parecía encaminar el resultado para los tibaseños.

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Sin embargo, el complemento cambió completamente el panorama: el conjunto dirigido por Amarini Villatoro reaccionó y terminó dando vuelta el marcador con anotaciones de Giancarlo González y Christopher Núñez, dejando a los morados con las manos vacías.

Lesionados en Saprissa

En conferencia de prensa, Hernán Medford fue consultado sobre sus sensaciones tras perder frente a un Cartaginés que llegaba con varias bajas importantes, al punto de que Villatoro tuvo que improvisar en la delantera.

Aunque el “Pelícano” dejó claro que no quería buscar excusas por el resultado, sí aprovechó para remarcar que su equipo también tuvo que lidiar con múltiples problemas físicos en la previa y durante el encuentro.

Hernán Medford no puso excusas tras la derrota (ESPN).

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“¿Por qué también no dicen de Saprissa? No tenemos un lateral izquierdo (Joseph Mora), un delantero lesionado, a David Guzmán lesionado, salió Bancy Hernández lesionado”, repasó el entrenador morado.

La preocupación por Mariano Torres

Pero la declaración que más inquietud generó entre los aficionados morados llegó cuando Medford reveló que Mariano Torres también jugó con molestias físicas durante el compromiso en Cartago.

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“Hoy Mariano tenía un problema y así jugó, Ricardo Blanco tenía un problema en la semana y así jugó… estábamos igual que Cartago prácticamente, pero ganó bien”, explicó el entrenador.

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Mariano Torres no está al 100% (Saprissa).

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A sus 38 años, el mediocampista argentino debe administrar cuidadosamente las cargas físicas para llegar en buenas condiciones al tramo decisivo de la temporada, que incluso podría convertirse en su último baile como futbolista profesional.

En síntesis

–Saprissa cayó 2-1 ante Cartaginés en el Fello Meza y dejó pasar la oportunidad de quedarse con el liderato del Clausura 2026.

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–Hernán Medford reveló que Mariano Torres jugó con molestias físicas, al igual que el lateral Ricardo Blanco.

-El capitán morado, de 38 años, deberá dosificar cargas para llegar en condiciones al tramo decisivo del torneo.