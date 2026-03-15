Amarini Villatoro revela el secreto de la remontada de Cartaginés contra Saprissa

El Club Sport Cartaginés dio un golpe de autoridad en el Clausura 2026 luego de imponerse a Deportivo Saprissa, un triunfo que lo mantiene en la pelea por la cima del campeonato y confirma el buen momento que atraviesa el equipo dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro.

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Tras el encuentro, Villatoro valoró el esfuerzo de su plantel ante los de Hernán Medford y dejó claro que el equipo ha llegado a esta posición por méritos propios, aunque también advirtió que el camino hacia el título aún es largo. “Si estamos peleando arriba es por mérito propio y hay que pelear cada partido que falte como una final”, señaló el estratega, consciente de la exigencia que implica mantenerse en los primeros lugares.

El triunfo adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que los brumosos afrontaron el partido con varias bajas por lesiones y sanciones, lo que obligó al cuerpo técnico a presentar un plantel corto para enfrentar a uno de los rivales más fuertes del torneo. A pesar de ello, el equipo mostró carácter para superar las adversidades.

Para Villatoro, esa reacción es reflejo del espíritu que ha construido el grupo a lo largo de la temporada. “Es un equipo resiliente que ha sabido salir adelante”, destacó el entrenador, quien ha logrado consolidar un conjunto competitivo capaz de responder en momentos de presión.

El partido tuvo un giro importante tras el descanso. En la primera mitad, Saprissa logró irse al frente en el marcador, pero el mensaje en el vestuario cambió la dinámica del encuentro. “La charla al medio tiempo fue: ‘Yo creo, yo puedo’”, explicó el técnico, resaltando la mentalidad que impulsó la remontada.

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Finalmente, el entrenador guatemalteco destacó la inteligencia táctica de su equipo para manejar el ritmo del juego una vez que lograron ponerse en ventaja. “Pegamos en los momentos justos y somos un equipo fuerte atrás”, concluyó Villatoro, quien ahora busca mantener a Cartaginés en la lucha por el título en la recta decisiva del torneo.

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