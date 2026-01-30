Jeaustin Campos lo confirma: el DT de Real España aclara su futuro tras la salida de Vladimir Quesada en Saprissa

La afición del Deportivo Saprissa lleva ya un largo tiempo soñando con ser testigo del regreso de Jeaustin Campos, el entrenador más ganador en la historia de la institución.

Como era de esperarse, la destitución de Vladimir Quesada del banquillo tibaseño, confirmada este mismo viernes, no hizo más que exacerbar los reclamos.

Buena parte del saprissismo parece no querer que nadie más se siente en el banco si no es el actual DT del Real España, pese a que tiene contrato vigente en Honduras.

Jeaustin Campos confirma su futuro

En ese contexto, el periodista Fabián Obando se contactó directamente con Jeaustin Campos para consultarlo sobre la posibilidad de volver a dirigir al club de sus amores. Y la respuesta fue un baldazo de agua fría para el corazón de los morados.

“Fabián Obando acaba de contactar a Jeaustin Campos, de hecho a Jeaustin se le pregunta abiertamente si nos autoriza a dar la información y dijo que sí: Jeaustin tiene una cláusula en el contrato con Real España que no le permite salir, salvo a un equipo fuera de Centroamérica o una Selección Nacional. Ese es el panorama del contrato de Jeaustin Campos: no puede venirse a asumir al Saprissa”, informaron en Tigo Sports.

De esta manera, la puerta de Tibás parece continuar cerrada para el histórico entrenador de 54 años. Pese al deseo popular, las condiciones contractuales hacen inviable su arribo inmediato al banquillo morado.

De todos modos, el futuro de Jeaustin Campos podría volver a cruzarse con el fútbol costarricense, aunque por otra vía. Ronald González, flamante Director de Selecciones Nacionales, confirmó recientemente que su nombre podría ser elevado al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol como uno de los candidatos para asumir la Selección de Costa Rica.