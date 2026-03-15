Kendall Waston señaló el gran error que Saprissa cometió ante Cartaginés y le impidió alcanzar la cima del Clausura 2026

Deportivo Saprissa dejó pasar la cancha de apoderarse del liderato. Este sábado por la tarde, empezó ganando con un gol de Jefferson Brenes en el Estadio Rafael “Fello” Meza, pero Cartaginés se repuso ante su afición en la segunda mitad y lo dio vuelta 2-1 gracias a las anotaciones de Geancarlo Castro y Cristopher Núñez.

El resultado golpeó al equipo morado, que venía de desaprovechar la oportunidad de dar el salto a la cima del Torneo Clausura 2026 al caer por el mismo marcador frente a Sporting FC días atrás. En el medio venció a Herediano, pero son dos derrotas en tres juegos que encienden las alarmas.

Uno de los referentes que dio la cara después del revés fue Kendall Waston, quien no dudó en señalar la gran falencia que tuvieron como conjunto frente a los pupilos de Amarini Villatoro.

¿Qué dijo Waston sobre la derrota en Cartago?

“Hay veces que nos aceleramos de más. Cuando íbamos ganando, no es que tuviéramos que perder tiempo, sino saber manejar los tiempos del partido. Tener calma cuando había que tenerla y también ser muy ordenados cuando Cartaginés nos estaba atacando, porque por ahí nos estábamos desordenando un poco y por ahí llegaron los goles”, aseveró el central en zona mixta.

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Esa falta de temple y de lectura del juego, según Kendall Waston, los perjudicó: “Había que mantener esa calma y no estar tan pendientes de buscar el segundo gol, sino manejar el partido de buena manera“. Sin embargo, la crítica más fina aclaró que se la guarda para dentro del vestuario.

Ahora, a los dirigidos por Hernán Medford les quedan ocho jornadas del campeonato por delante en las que no pueden regalar más terreno. “Va a ser buenísimo. No sé hace cuánto no sucede que hay tanta riña por ese liderato, por los primeros tres puestos hasta el cuarto, que los equipos estamos muy muy cercanos, a un punto si no me equivoco”, cerró, motivado pese a la “cachetada” recibida en la Vieja Metrópoli.

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El próximo partido de Saprissa será contra otro rival directo, San Carlos, y está programado para el domingo 22 de marzo a las 6:00 p.m., en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

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En síntesis

Oportunidad perdida: Saprissa cayó 2-1 ante Cartaginés y dejó ir, por segunda vez consecutiva, la posibilidad de adueñarse del liderato del Clausura 2026.

Saprissa cayó 2-1 ante Cartaginés y dejó ir, por segunda vez consecutiva, la posibilidad de adueñarse del liderato del Clausura 2026. Falta de manejo: Kendall Waston señaló que el gran error fue la aceleración y la falta de calma para gestionar la ventaja mínima tras el gol de Brenes.

Kendall Waston señaló que el gran error fue la aceleración y la falta de calma para gestionar la ventaja mínima tras el gol de Brenes. Desorden defensivo: el central admitió que el equipo perdió el orden bajo presión, lo que facilitó la remontada de los brumosos en el segundo tiempo.

el central admitió que el equipo perdió el orden bajo presión, lo que facilitó la remontada de los brumosos en el segundo tiempo. Cierre de infarto: Waston destacó la paridad en la tabla y advirtió que no pueden ceder más terreno ante San Carlos el próximo 22 de marzo.