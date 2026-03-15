“No puede volver a pasar”: Hernán Medford apunta a los culpables de la caída de Saprissa y lanza una ultimátum que sacude el camerino

El Deportivo Saprissa dejó escapar una oportunidad dorada este domingo en el Estadio Rafael “Fello” Meza, donde el Club Sport Cartaginés lo derrotó 2-1 para treparse a la cima del Torneo Clausura 2026, mismo objetivo que el conjunto visitante perseguía desde que Herediano tropezó en el Carlos Alvarado ante Municipal Liberia.

El Monstruo había mostrado un buen funcionamiento durante el primer tiempo, en el que logró irse al descanso con ventaja gracias a un lindo tanto de Jefferson Brenes.

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Sin embargo, el panorama cambió por completo tras el entretiempo: el equipo dirigido por Amarini Villatoro reaccionó y dio vuelta la historia con goles de Giancarlo González, figura del partido, y Christopher Núñez.

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Medford no busca excusas

Al finalizar el encuentro, Hernán Medford se presentó en la sala de prensa para analizar lo sucedido en la Vieja Metrópoli. Sin usar pretextos, el técnico tibaseño identificó tres factores que explican la derrota: desatenciones defensivas, falta de eficacia en ataque y la enorme actuación del portero brumoso Kevin Briceño.

Medford tiene claro por qué el partido se perdió (Saprissa).

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“Tuvimos oportunidades en el segundo tiempo, la gran diferencia es que Cartago fue más efectivo. Se los lleva bien, cero excusas”, comenzó diciendo el “Pelícano”. Y enseguida dejó una reflexión que resume su diagnóstico del partido: “Para ganar un partido usted tiene que ser más, no nos alcanza con un tiempo”.

Un ultimátum que sacude al vestuario

“El portero de Cartaginés sacó tres o cuatro ocasiones, son ocasiones que nosotros estamos fallando pero también hay que darle mérito al arquero. Nos hicieron dos goles, pero también hay que ver lo que dejamos de hacer. Tenemos que ser más efectivos y no nos pueden hacer goles así”, enfatizó Medford.

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Más allá del golpe sufrido, el estratega dejó claro que su equipo debe reaccionar rápidamente si pretende seguir peleando por el liderato del campeonato. “Ahora hay que hacer conciencia de que tenemos que mejorar y que no pueden volver a pasar ciertas cosas. Para eso uno agarra el partido entre semana, lo analiza y se lo pasa a los jugadores para corregir lo que se ha fallado”, explicó.

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Finalmente, Medford reconoció que la derrota pesa especialmente porque el liderato estaba al alcance de la mano. “Tuvimos la oportunidad de buscar el primer lugar y no lo logramos, dependía de nosotros hoy. Queda torneo suficiente, pero lo que se hizo hoy, especialmente en el segundo tiempo, no puede volver a pasar”, sentenció.

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En síntesis

–Saprissa cayó 2-1 ante Cartaginés en el estadio Fello Meza y dejó escapar la oportunidad de tomar la cima del Clausura 2026.

-El Monstruo ganaba con gol de Jefferson Brenes, pero el equipo de Amarini Villatoro lo dio vuelta con tantos de Giancarlo González y Christopher Núñez.

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–Hernán Medford señaló desatenciones defensivas, falta de eficacia y la gran actuación de Kevin Briceño como las claves de la derrota.