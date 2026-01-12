Es tendencia:
Erick Lonnis lo confirma: la cifra millonaria que ingresa a Saprissa por las ventas de Kenay Myrie, Dax Palmer y Warren Madrigal

En conferencia de prensa, Erick Lonnis dejó pistas concretas sobre el dinero que ingresó a Saprissa por los traspasos de los juveniles.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

La cifra que se embolsó Saprissa por sus últimas ventas.
© La República.La cifra que se embolsó Saprissa por sus últimas ventas.

Los propios jerarcas del Deportivo Saprissa reconocen que la institución atraviesa un momento delicado en lo financiero, con deudas heredadas que condicionan el margen de maniobra en el mercado de fichajes.

En ese contexto, el anuncio realizado este lunes por Erick Lonnis cayó como un bálsamo en Tibás: el club cerró un acuerdo con el FC Copenhagen por el traspaso de Kenay Myrie, una operación que además le permitirá a Saprissa conservar un porcentaje de los derechos del lateral de 19 años.

Se trata, además, de la tercera venta de un juvenil en lo que va del mercado. Algunas semanas atrás, Dax Palmer fue adquirido por el AD Alcorcón, y poco después Warren Madrigal se convirtió en flamante refuerzo del Nashville SC.

¿Cuánto dinero ingresa a Saprissa?

En conferencia de prensa, Lonnis dejó pistas concretas sobre el dinero que ingresó a Saprissa por estas transferencias. “Los montos superan el millón de dólares, es más del doble de lo que se tenía planeado vender”, aseguró en primera instancia el directivo, que luego fue todavía más claro al añadir: “Teníamos la expectativa de vender 700 mil dólares”.

Con esos datos sobre la mesa, la cuenta es muy sencilla. Si lo presupuestado rondaba los 700 mil dólares y lo finalmente vendido fue más del doble, resulta razonable afirmar que Saprissa recibirá más de 1,5 millones de dólares por las salidas de Myrie, Palmer y Madrigal. Este número, además, coincide con lo informado por distintos medios nacionales.

Según La Nación, el traspaso de Kenay Myrie al fútbol danés se valuó en aproximadamente 1 millón de dólares, mientras que la operación por Warren Madrigal con la MLS habría rondado los 500 mil.

