Mientras Joel Campbell suena para Herediano y Saprissa, Carlos Vela reveló los planes de Alajuelense con él

El futuro de Joel Campbell vuelve a instalarse en el centro del debate del fútbol costarricense. Mientras el nombre del atacante empieza a sonar con fuerza en el mercado local, con versiones que lo vinculan tanto con Herediano como con Saprissa, desde Liga Deportiva Alajuelense también comienzan a definirse las posturas internas sobre su situación contractual.

En medio de ese escenario, el gerente deportivo del club rojinegro, Carlos Vela, habló públicamente sobre el presente del futbolista y los planes que maneja la institución.

Durante una entrevista con Columbia en Los Ángeles, Vela abordó distintos temas relacionados con el momento del equipo, el trabajo del técnico Óscar “Machillo” Ramírez y, naturalmente, la situación de Joel Campbell, uno de los nombres más importantes dentro del plantel manudo.

¿Qué dijo Carlos Vela sobre Joel Campbell?

“Campbell es un tipo profesional y comprometido al 100%, o sea, yo creo, o por lo menos ya casi estoy por cumplir diez meses en el club, no hay una sola queja, comentario o algo que podamos cualquiera del club reprocharle a Joel”, afirmó Vela al referirse al día a día del jugador dentro de la Liga.

Joel Campbell tiene contrato hasta junio de este año.

El dirigente también dejó claro que la decisión sobre el protagonismo deportivo del atacante no pasa por la dirigencia, sino exclusivamente por el cuerpo técnico. “Si Joel juega o no juega, o cuánto juega, o si juega más o juega menos, es una decisión pura y exclusiva de Óscar Ramírez. Joel en ese sentido ha sido excesivo, absoluto y totalmente respetuoso con el cuerpo técnico, con el equipo, con sus compañeros y con su profesión”, explicó el mexicano.

¿Alajuelense le renovará su contrato?

Respecto al futuro contractual del futbolista, Vela indicó que el caso se manejará de la misma manera que el del resto del plantel: “Joel también es un tipo con una jerarquía bien ganada, con un pasado que lo respalda, y la idea es hacer las conversaciones y lo que se tenga que hablar con mucho respeto, y definir en función de lo que las dos partes desean, tanto el club como Joel”.

Mientras tanto, Alajuelense mantiene el foco en sus objetivos inmediatos. El club busca mejorar su posición en el Torneo Clausura 2026 para asegurar un lugar en la fase final y, al mismo tiempo, competir en la serie internacional contra LAFC. En ese contexto, Joel Campbell forma parte de los 23 futbolistas que viajaron a Los Ángeles para disputar el primer partido de la eliminatoria en el BMO Stadium, con el duelo de vuelta programado para el 17 de marzo en el Estadio Alejandro Morera Soto.

