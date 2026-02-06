“Oficial”: Dax Palmer cambia de equipo en Europa y en Saprissa ya se frotan las manos

Cuando se confirmó la venta de Dax Palmer al conglomerado Global Football Holdings (GFH), parecía que el destino del talentoso mediocampista ofensivo formado en el semillero del Deportivo Saprissa estaría en el Alcorcón, club perteneciente al grupo inversor y que milita en la tercera categoría del fútbol español.

Sin embargo, aunque un porcentaje mayoritario de su ficha quedó en poder de los “Alfareros”, el camino del joven para 2026 tomó un rumbo distinto dentro de la pirámide del fútbol ibérico.

Dax Palmer tiene nuevo equipo

Este viernes se hizo oficial que el ex morado jugará en el Júpiter Leonés, equipo filial de la Cultural Leonesa que compite en la Tercera División RFEF, es decir, la quinta categoría del fútbol español.

Dax Palmer refuerza a la academia del Cultural Leonesa (Júpiter Leonés).

Palmer llega al conjunto leonés a préstamo desde el Alcorcón, y así lo anunció el club en sus redes: “Oficial: Dax Palmer llega al Júpiter Leonés. Le damos la bienvenida a nuestro club y le deseamos los mayores éxitos en esta nueva etapa en León”.

Así luce el futuro del ex Saprissa

Antes de que el movimiento se hiciera oficial, el periodista Kevin Jiménez ya había adelantado detalles del plan que GFH tiene trazado para el espigado juvenil de 18 años.

Según informó Jiménez, la idea es que Palmer permanezca durante seis meses en el equipo filial, mientras entrena de manera habitual con el primer equipo de Cultural Leonesa (que compite en la Segunda División), siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico.

Dax Palmer inicia su recorrido como legionario (Saprissa).

Ya en la segunda mitad de 2026, Dax haría la pretemporada con el Alcorcón, club dueño de su ficha, y a partir de ahí se definirá su futuro deportivo dentro del holding. La prioridad es que sume minutos, adaptación y roce en el fútbol europeo antes de dar un nuevo salto.

Este movimiento también puede resultar muy provechoso para el Deportivo Saprissa. Según confirmó el directivo Erick Lonnis, el Monstruo se reservó un porcentaje del pase del jugador ante una eventual venta futura, por lo que en Tibás celebran que el mediocampista empiece a ganar continuidad en España, luego de haber tenido escasa participación en el primer equipo morado.