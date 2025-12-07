Fuera de Saprissa: Erick Lonnis anuncia la salida de una figura muy querida por la afición morada

La partida de Dax Palmer era un secreto a voces en Tibás. Durante las últimas horas, el periodista Kevin Jiménez había adelantado que el talentoso mediocampista de 18 años, una de las joyas más prometedoras del Deportivo Saprissa, estampó su firma en un contrato con el Alcorcón de España, club que compite en la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol ibérico.

“Dax Palmer firmó hoy su contrato con el Alcorcón por 3 años con opción a extender a 2 años más. La opción de salir a préstamo a otro club es posible, están definiéndolo”, informó Jiménez a través de sus redes sociales.

Erick Lonnis confirma la salida y revela los detalles

Este domingo, el directivo morado Erick Lonnis decidió ponerle punto final a las especulaciones y aclarar el panorama sobre el futuro inmediato del volante nacido en Estados Unidos.

En la previa de su programa Deporte+, el ex arquero confirmó que el Alcorcón pagó la cláusula de rescisión establecida por Saprissa y que el club morado, además, se aseguró un porcentaje del pase para futuras transferencias.

Erick Lonnis confirmó los rumores sobre Dax Palmer (Saprissa):

“Es un excelente trato”, afirmó Lonnis, satisfecho con la negociación. El director del Comité Técnico morado también adelantó que el martes la institución ofrecerá una conferencia de prensa en la que seguramente se ampliarán los detalles de la operación.

Los números que deja Dax Palmer

A pesar de ser una de las promesas más llamativas del semillero tibaseño, Palmer se marchará del fútbl de Costa Rica con apenas 11 partidos disputados con el uniforme de Saprissa en la primera división.

Fue con José Giacone que vio más minutos, ya que ni Paulo Wanchope ni Vladimir Quesada lo incluyeron de manera consistente en sus planes. No anotó goles ni dio asistencias, pero su potencial siempre estuvo a la vista.