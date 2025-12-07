Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Fuera de Saprissa: Erick Lonnis anuncia la salida de una figura muy querida por la afición morada

Erick Lonnis hace oficial la partida de un jugador que contaba con el apoyo de la afición de Saprissa.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Erick Lonnis confirma una salida de Saprissa.
© Saprissa.Erick Lonnis confirma una salida de Saprissa.

La partida de Dax Palmer era un secreto a voces en Tibás. Durante las últimas horas, el periodista Kevin Jiménez había adelantado que el talentoso mediocampista de 18 años, una de las joyas más prometedoras del Deportivo Saprissa, estampó su firma en un contrato con el Alcorcón de España, club que compite en la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol ibérico.

Dax Palmer firmó hoy su contrato con el Alcorcón por 3 años con opción a extender a 2 años más. La opción de salir a préstamo a otro club es posible, están definiéndolo”, informó Jiménez a través de sus redes sociales.

Tweet placeholder
Saprissa en vilo por Mariano Torres: Vladimir Quesada recibe la peor noticia sobre su capitán justo antes de las semifinales

ver también

Saprissa en vilo por Mariano Torres: Vladimir Quesada recibe la peor noticia sobre su capitán justo antes de las semifinales

Erick Lonnis confirma la salida y revela los detalles

Este domingo, el directivo morado Erick Lonnis decidió ponerle punto final a las especulaciones y aclarar el panorama sobre el futuro inmediato del volante nacido en Estados Unidos.

En la previa de su programa Deporte+, el ex arquero confirmó que el Alcorcón pagó la cláusula de rescisión establecida por Saprissa y que el club morado, además, se aseguró un porcentaje del pase para futuras transferencias.

Erick Lonnis habló de fichar un 9. (Foto: Saprissa)

Erick Lonnis confirmó los rumores sobre Dax Palmer (Saprissa):

Publicidad

Es un excelente trato”, afirmó Lonnis, satisfecho con la negociación. El director del Comité Técnico morado también adelantó que el martes la institución ofrecerá una conferencia de prensa en la que seguramente se ampliarán los detalles de la operación.

Los números que deja Dax Palmer

A pesar de ser una de las promesas más llamativas del semillero tibaseño, Palmer se marchará del fútbl de Costa Rica con apenas 11 partidos disputados con el uniforme de Saprissa en la primera división.

Publicidad
Decisión tomada con Luis Paradela: en Europa sentencian su futuro y Vladimir Quesada ya sabe si regresará a Saprissa

ver también

Decisión tomada con Luis Paradela: en Europa sentencian su futuro y Vladimir Quesada ya sabe si regresará a Saprissa

Fue con José Giacone que vio más minutos, ya que ni Paulo Wanchope ni Vladimir Quesada lo incluyeron de manera consistente en sus planes. No anotó goles ni dio asistencias, pero su potencial siempre estuvo a la vista.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Dax Palmer firma contrato con su nuevo equipo, pero una decisión puede cambiar todo
Deportivo Saprissa

Dax Palmer firma contrato con su nuevo equipo, pero una decisión puede cambiar todo

En Saprissa confirman la salida de una figura
Deportivo Saprissa

En Saprissa confirman la salida de una figura

Alarma en La Sele: potencia de la Concacaf amenaza con robarse a una joya del Saprissa
Deportivo Saprissa

Alarma en La Sele: potencia de la Concacaf amenaza con robarse a una joya del Saprissa

Revés desde Unafut: Saprissa recibe la mensaje que pone en ventaja a LDA
Costa Rica

Revés desde Unafut: Saprissa recibe la mensaje que pone en ventaja a LDA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo