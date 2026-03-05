Es tendencia:
Necesitó una sola palabra: DT de La Sele expone a Vladimir Quesada ante todo Saprissa con lo que dijo sobre Dax Palmer

Vladimir Quesada de manera inesperada apareció en escena quedando totalmente expuesto sobre el caso de Dax Palmer.

Marcial Martínez

La Selección Sub-20 de Costa Rica cumplió y selló su clasificación al Campeonato Sub-20 de Concacaf tras imponerse 3-0 a Trinidad y Tobago, en un partido donde le bastaba ganar o al menos empatar para meterse a la fase final y mantener viva la ruta hacia los Mundiales de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y Los Ángeles 2028.

En medio de ese buen escenario, el técnico Randall Row terminó “exponiendo” de forma inesperada a Vladimir Quesada, porque con una sola palabra contradijo la percepción que se tenía en Saprissa sobre Dax Palmer.

¿Qué dijo Randall Row sobre Dax Palmer?

Randall Row fue tajante al asegurar que Dax Palmer (19 años) está “listísimo” para competir, pese a que en Saprissa se pensara lo contrario. Explicó que confía plenamente en el jugador y que por eso se hizo el esfuerzo de traerlo, incluso como el único legionario convocado, porque considera que puede aportar y seguir creciendo

Listísimo. Yo confío mucho en Dax Palmer, por eso está acá, por eso se hizo el esfuerzo de traerlo y de ser el único legionario en esta selección”, comentó Randall Row sobre Dax Palmer para Tigo Sports Costa Rica.

Si bien traer a un jugador de afuera implica un gasto para la Federación, yo creo que nosotros lo vemos como una inversión porque sabemos que es un jugador que puede crecer más todavía e ir quemando etapas”, argumentó.

Pienso que es darle un poco de cariño y confianza para que él siga por el buen camino que lleva al igual que los demás”, sentenció Randall Row.

Vladimir Quesada expuesto

Recordemos que en 2025, cuando Vladimir Quesada estaba al mando de Saprissa, en Tibás se tomó la decisión de no seguir contando los servicios de Dax Palmer en donde no pudo jugar ni un solo minuto.

El propio asistente de Vladimir Quesada había dejado claro que el jugador aún no se encontraba listo para asumir dichos retos. Para nosotros aún no está listo, lo tenemos todos los días. Esperemos que en Europa le ayuden a desarrollarse, afirmaba Marco Herrera, asistente de Quesada en su momento.

Ahora, con estas recientes declaraciones de Randall Row dándole la derecha a Dax Palmer, Vladimir quedó totalmente expuesto.

