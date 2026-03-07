Mientras Saprissa le pagaba 20 mil dólares por mes a José Giacone, esto cobra Hernán Medford para levantar la 41

Este domingo, habrá un nuevo clásico entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano por el campeonato nacional. El Monstruo será local frente al líder del Clausura 2026 después de lo que fue la victoria del Team en la primera vuelta por 2-0.

En el banquillo habrá dos entrenadores que saben lo que es representar al equipo contrario. Tanto José Giacone con Saprissa como Hernán Medford con Herediano. El técnico argentino estuvo entre 2024 y 2025 al frente del equipo morado, mientras que el Pelícano, de varios ciclos en los florenses, tuvo su última experiencia en el banco rojiamarillo.

En la previa del duelo entre el primero y el segundo del campeonato, comparamos el salario que percibe actualmente Medford en el equipo tibaseño con el que recibía Giacone durante su etapa como morado.

ver también Saprissa vs. Herediano: a qué hora y cómo ver el duelo entre Hernán Medford y José Giacone por el Clausura 2026

¿Cuánto recibía José Giacone cuando era el DT del Monstruo Morado?

Mientras era entrenador de Saprissa, José Giacone percibió una cifra cercana a los 20 mil dólares mensuales. Su estadía en San Juan de Tibás duró cinco meses, por lo que recibió en total 100 mil dólares aproximadamente en concepto de su sueldo como DT.

¿Cuánto gana Hernán Medford como entrenador de Saprissa?

Estos números están alejados de los que hoy percibe Hernán Medford como técnico morado. El Pelícano gana mucho menos. Según la información que dio el programa ‘Ganar o Morir’ del ex futbolista Diego País y el periodista Brandon Vindas, su salario está por encima de los 10 mil dólares al mes.

Representa una importante diferencia económica entre ambos entrenadores, especialmente porque Medford ya era un técnico comprobado en Saprissa y que había ganado títulos sumados a la histórica participación en el Mundial de Clubes del 2005.

Publicidad

Publicidad

En síntesis