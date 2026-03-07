Hernán Medford sufrió el pasado jueves su primera derrota desde que regresó al banquillo del Deportivo Saprissa. Fue de manera sorpresiva ante Sporting por 2-1 en La Cueva. Con esta caída, cortó la racha de seis victorias que acumulaba tras su retorno.

El gol que le dio a la victoria a los de Andrés Carevic fue a los 78′ gracias a un error que tuvo Saprissa en salida. Por esta jugada, Rolando Fonseca no dudó en atribuirle a Hernán Medford la responsabilidad de la derrota del Monstruo como local.

“No puede hacer eso, no hay interpretación del juego dentro de la cancha. Por el centro no se juega y menos darle la bola a un jugador que le está dando la espalda. Fue error de los dos (Madriz y Taylor) y de Hernán, es su culpa. El fútbol ya está inventado. Con cuentos a otro lado, está tomando más riesgo en una zona de seguridad“, opinó Fonseca sobre la jugada del gol que le costó el partido a Saprissa.

Además, criticó al Pelícano por la falta de argumentos para revertir el resultado contra Sporting: “No tiene reacción, a la tradicional Mariano abajo y Waston arriba. No hay lectura de Hernán“.

Fonseca también elogió a Andrés Carevic, quien tuvo interpretación para preparar los partidos contra Alajuelense, Cartaginés y Saprissa: “Identificó que las defensas de esos equipos eran lentas, le meto velocidad y se acabó“.

Saprissa se quiere acercar a Herediano

Con esta derrota, Saprissa continúa en el segundo lugar, aunque dejó pasar una oportunidad inmejorable de acercarse a Herediano, rival al que enfrentará este domingo. De ganar el Monstruo, los dirigidos por José Giacone mantendrán el primer puesto ya que tienen una ventaja de cuatro puntos hasta el momento.

