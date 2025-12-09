Es tendencia:
“Están listos”: Jafet Soto pone la mira en una figura de Saprissa y enciende todas las alarmas entre los morados

Jafet Soto apunta al fichaje de un jugador de Saprissa que se ha ganado el cariño de la afición tibaseña.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Jafet pone la mira en una figura morada.
© CS Herediano / Deportivo Saprissa.Jafet pone la mira en una figura morada.

Con el Club Sport Herediano ya fuera de competencia, Jafet Soto comienza a enfocar su atención en los movimientos que la directiva rojiamarilla realizará en el próximo mercado de fichajes.

Además de definir algunas salidas tras el rotundo fracaso en la búsqueda del tricampeonato, el Team está listo para reforzar puestos clave de cara al 2026, año en el que esperan reconstruirse y volver a pelear por el título nacional.

Limpieza en Herediano: las 3 primeras víctimas de la escoba de Jafet Soto tras el fracaso en el Apertura 2025

Limpieza en Herediano: las 3 primeras víctimas de la escoba de Jafet Soto tras el fracaso en el Apertura 2025

El morado que interesa a Herediano

Uno de los nombres que ya está sonando en el conjunto de Heredia es el de Mauricio Villalobos, quien atraviesa una situación muy particular en el Deportivo Saprissa.

El extremo de 26 años llegó a préstamo por un año desde el descendido Santa Ana y, bajo la dirección de Paulo Wanchope, se convirtió rápidamente en uno de los puntos más altos del equipo. De hecho, era considerado por muchos como el mejor refuerzo del mercado: Newton Williams sufrió una lesión apenas debutó y Gustavo Herrera nunca alcanzó el nivel esperado.

Mauricio Villalobos no es tenido en cuenta por Vladimir Quesada (Saprissa).

Mauricio Villalobos no es tenido en cuenta por Vladimir Quesada (Saprissa).

Pero todo cambió con la llegada de Vladimir Quesada. Tras una lesión en el tobillo que lo dejó fuera por cuatro partidos, Villalobos dejó de figurar en los planes del entrenador tibaseño. En los últimos seis encuentros del campeonato nacional no fue titular en ninguno, solo disputó 18 minutos ante Liberia, fue suplente en dos ocasiones y quedó fuera de convocatoria en otras tres.

Jafet tiene un plan… y Liberia también

Aunque Villalobos tiene contrato hasta junio de 2026, la falta de minutos hace prever que podría acordar su salida al finalizar la temporada. Y ahí es donde aparece Jafet Soto, un especialista en recuperar jugadores que no se asentaron en los otros grandes de Costa Rica.

“Mauricio Villalobos tiene contrato hasta junio, pero su ficha pertenece a Santa Ana. Hay equipos que ya están listos: Herediano está sondeando, no hay interés formal, pero está atento por si sale”, reveló el periodista Kevin Jiménez este lunes en Seguimos.

"Realmente lo quieren": Saprissa va con todo por un fichaje clave para Vladimir Quesada, pero un rival directo intenta robárselo

"Realmente lo quieren": Saprissa va con todo por un fichaje clave para Vladimir Quesada, pero un rival directo intenta robárselo

Sin embargo, Jiménez advirtió que Herediano no está solo en la carrera. “Liberia sí lo quiere y quiere ir por todo en el mercado”, señaló. El Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo quiere reforzar su plantel tras conseguir la clasificación a semifinales y está dispuesto a pujar fuerte por el jugador.

