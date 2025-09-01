Crece la polémica en Saprissa: se confirma la salida de un futbolista que deja mal parado a Erick Lonnis

El Deportivo Saprissa atraviesa días complicados dentro y fuera de la cancha. A la eliminación internacional, la derrota ante Alajuelense y las críticas por bajo rendimiento, ahora se suma un nuevo capítulo de polémica: la salida inesperada de Gustavo Herrera, delantero panameño que no ha logrado consolidarse con la camiseta morada.

El caso resulta particularmente delicado porque contradice lo que el propio Erick Lonnis, directivo de la Comisión Deportiva del club, aseguró días atrás. Terminó siendo todo lo contrario a lo que había dicho él.

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre Gustavo Herrera?

El pasado 28 de agosto, Lonnis afirmó con seguridad que Saprissa había llegado a un acuerdo con la Fepafut para que Herrera no se integrara todavía a la selección juvenil de su país, que se prepara para el Mundial Sub-20.

“Él no se va todavía, ya nosotros habíamos negociado con la federación panameña; Enrique Rivers está al tanto y esperamos dar la fecha oficial, pero creo que será el 15 (setiembre)”, señaló en ese momento el exguardameta.

La realidad lo contradijo

Sin embargo, este viernes se confirmó, según revelaron desde La Teja, que Herrera ya viajó al campamento panameño, previo al Mundial de la categoría. Una situación que expone al directivo morado y deja en evidencia que las negociaciones anunciadas no tuvieron el efecto esperado.

El delantero, muy cuestionado por la afición tibaseña por su falta de gol, todavía no ha marcado en el campeonato nacional, fue uno de los más señalados tras el clásico nacional, donde salió sustituido al minuto 51 por Orlando Sinclair.

Panamá ya lo tiene en sus planes

La selección canalera integra el Grupo B del Mundial Sub-20, junto a Corea del Sur, Ucrania y Paraguay, y debutará el próximo 27 de setiembre frente a los guaraníes. Herrera forma parte de la lista que trabaja en la concentración oficial.