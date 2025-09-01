Es tendencia:
"No debería estar en Saprissa": Ariel Rodríguez recibe la sentencia definitiva que sacude al Monstruo en plena crisis

Ariel Rodríguez recibió un grave señalamiento en el Deportivo Saprissa tras su rendimiento. Descubre todos los detalles.

Ariel Rodríguez recibe un mensaje inesperado en Saprissa
La dura derrota en el Clásico Nacional frente a la Liga Deportiva Alajuelense, sumada a la eliminación en la Copa Centroamericana 2025, ha desatado una ola de críticas hacia el Deportivo Saprissa.

En ese contexto de cuestionamientos, Rolando Fonseca no dudó en señalar directamente a Ariel Rodríguez, dejando claro que el atacante es uno de los principales responsables del mal momento que atraviesa el cuadro morado.

No se salvó nadie: la afición de Saprissa estalló contra un ídolo por un polémico mensaje tras la derrota con Alajuelense

Ariel Rodríguez señalado por Rolando Fonseca en Saprissa

Ahora, en declaraciones a Teletica Radio, Rolando Fonseca fue tajante al cuestionar las decisiones de la dirigencia del Saprissa, al señalar que no entiende por qué renovaron a Ariel Rodríguez. Un Fonseca que también envió un dardo a Kendall Waston por su floja actuación ante los rojinegros.

Ariel Rodríguez:
Ariel Rodríguez – Deportivo Saprissa

El exdelantero afirmó que el atacante no debería seguir en el club morado, remarcando que su aporte ha sido insuficiente y que el equipo necesita futbolistas de mayor peso competitivo.

Por qué no liquidaron a Ariel Rodríguez y le dieron otro contrato o a Sinclair, aquí es muy fácil venir a decir pero yo sé lo digo con nombres y apellidos, Ariel no debería estar en Saprissa”, finalizó.

Las palabras de Rolando Fonseca han puesto en la mesa un debate que podría marcar el rumbo del delantero en el club tibaseño. Con el rendimiento reciente, el futuro de Ariel Rodríguez en Saprissa pudiera verse más cuestionado.

