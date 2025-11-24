Es tendencia:
Costa Rica

Nuevo giro en la carrera de Piojo Herrera: sale a la luz que sucederá con su posible regreso a Atlante tras el fracaso con Costa Rica

Cuando todo indicaba que Miguel Herrera iba a dirigir al Atlante de México, un giro de último momento cambió todo.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Nuevo giro en la carrera de Piojo Herrera
El nombre de Miguel Herrera volvió a sonar con fuerza en México apenas horas después de romper su vínculo con la Federación Costarricense de Fútbol. Desde hace semanas se especulaba que el Atlante tenía en carpeta al exseleccionador de Costa Rica para liderar su regreso a la Liga MX en la temporada 2026/27, aprovechando la inminente compra de la franquicia del Mazatlán FC.

El club atlantista alimentó esos rumores tras anunciar el despido de Miguel de Jesús Fuentes, quien quedó fuera luego de la eliminación en Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga de Expansión a manos del Tepatitlán. Con el puesto vacante y el ascenso administrativo prácticamente asegurado, el escenario parecía ideal para la llegada del Piojo y hasta se hablaba de un millonario salario desde el Atlante.

¿El Piojo Herrera dirigirá al Atlante?

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Aunque diversas versiones indicaban que Atlante y Herrera ya tenían un acuerdo encaminado, nueva información desde México revela que el club habría tomado otra dirección.

Según reportó Mediotiempo, el principal candidato para asumir el proyecto azulgrana no es Herrera, sino el uruguayo Vicente Sánchez, quien dejó recientemente a Cruz Azul después de consagrarse campeón de la Concachampions 2025.

Vicente Sánchez le ganaría la pulseada a Miguel Herrera. (Foto: ESPN)

Vicente Sánchez le ganaría la pulseada a Miguel Herrera. (Foto: ESPN)

La decisión sorprende porque Atlante venía estudiando la posibilidad de que Herrera fuera el técnico que guiara la transición del club hacia su retorno a la élite, más aún con la confirmación de que el Estadio Azteca sería su nueva casa cuando se concrete la compra del Mazatlán, operación que, según diversas fuentes, ya está muy avanzada.

La limpieza en Costa Rica tiene una nueva víctima después de la salida del Piojo Herrera y así lo confirmaron: “Lo echan”

De momento, lo único claro es que Atlante planea anunciar a su nuevo entrenador antes del Clausura 2026 y que el proyecto deportivo ya no tendría como prioridad a Miguel Herrera, quien deberá evaluar otros caminos tras su abrupta salida de Costa Rica.

