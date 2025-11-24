Es tendencia:
“Ya no se sostiene”: Fedefútbol define la limpieza más drástica y reclamada por Costa Rica tras la salida del Piojo Herrera

El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol se prepara para confirmar una nueva salida tras el fracaso de la Selección de Costa Rica rumbo al Mundial.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

¿Una nueva salida en Fedefútbol?
© FCRF.¿Una nueva salida en Fedefútbol?

La eliminación de la Selección de Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 dejó una herida profunda en el fútbol tico, y el primer golpe tras el fracaso demoró poco en llegar.

Miguel “Piojo” Herrera, señalado como el gran culpable del papelón histórico de la Tricolor, fue cesado de su cargo tras llegar a un acuerdo económico con la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). Sin embargo, puertas adentro y afuera, nadie cree que esto sea suficiente.

Vladimir Quesada necesitó solo 5 palabras para liquidar a Fedefútbol por su enorme error con Mariano Torres

Vladimir Quesada necesitó solo 5 palabras para liquidar a Fedefútbol por su enorme error con Mariano Torres

Fedefútbol prepara una nueva salida

El nombre que hoy está en el centro de la tormenta es el de Ignacio Hierro, director deportivo de selecciones nacionales y uno de los principales responsables del proyecto que terminó dándole el banquillo al Piojo Herrera. ESPN confirmó que varios miembros del Comité Ejecutivo reconocen en privado que su continuidad está “muy comprometida” después del colapso más humillante de la Sele en décadas.

Ignacio Hierro está en la cuerda floja (FCRF / CR Hoy).

El propio Hierro fue quien aseguró públicamente que no existía un plan B si el proceso mundialista fallaba: “Ni pensamos en no ir al Mundial con Costa Rica”, había declarado en su momento. Hoy, esa frase pesa más que nunca.

Ignacio Hierro “ya no se sostiene”

Este miércoles, el Comité Ejecutivo de la Federación tendrá su reunión ordinaria, y ya es un hecho que el caso del mexicano será analizado a fondo. Según ESPN, la mayoría de los directivos considera que “el cargo ya no se sostiene”.

Este miércoles revisaremos el caso de Ignacio. El puesto no depende solo de clasificar o no al Mundial Mayor, también hay otras responsabilidades que se han venido cumpliendo… pero lo vamos a analizar”, adelantó Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, intentando bajar la tensión.

Jafet Soto se harta y señala a los verdaderos culpables del fracaso de Costa Rica rumbo al Mundial 2026: “La responsabilidad es de…”

Jafet Soto se harta y señala a los verdaderos culpables del fracaso de Costa Rica rumbo al Mundial 2026: “La responsabilidad es de…”

De esta manera, en cuestión de días, el fútbol de Costa Rica podría vivir la segunda gran sacudida de una reestructuración que la afición viene reclamando desde hace meses.

