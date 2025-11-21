Luis Fernando Tena hace pedido especial para continuar en la Selección de Guatemala

La continuidad de Luis Fernando Tena al frente de la Selección de Guatemala parece encaminada, aunque por ahora las negociaciones se encuentran en pausa debido a que el técnico mexicano disfruta de vacaciones en su país. Aun así, todo indica que es solo cuestión de tiempo para que se estampe la firma en el nuevo contrato, marcando la extensión de un proceso que inició en 2021 y que ha dejado bases sólidas en la azul y blanco.

ver también Todo listo: El respaldo que tiene Luis Fernando Tena para extender su contrato con la Selección de Guatemala

Tena ha sido claro: su deseo es seguir liderando a la bicolor, siempre y cuando lo haga acompañado del mismo cuerpo técnico que lo ha apoyado desde su llegada. El estratega considera fundamental mantener la estructura que ha permitido el crecimiento del equipo en los últimos años. “Tenemos un buen proceso, tenemos un equipo fuerte y podemos tener uno aún más fuerte para la próxima Eliminatoria”, expresó convencido.

El pedido de Luis Fernando Tena para seguir en Guatemala

El entrenador mexicano recalcó que, si continúa en el banquillo, no habrá modificaciones en su equipo de trabajo. “En caso de que yo me quede acá, que es mi intención y deseo, el cuerpo técnico seguiría siendo el mismo, no tendríamos por qué cambiarlo”, afirmó. Sus palabras reflejan la confianza en un grupo que, según él, ha ido madurando junto con la selección.

Dentro del staff de confianza de Tena figuran nombres que ya se han vuelto familiares para la afición guatemalteca: Marvin Cabrera, Salvador Reyes y Rigoberto Gómez como asistentes, pilares en la planificación y ejecución del trabajo táctico. Su presencia constante ha sido clave en la evolución futbolística de la selección.

A ello se suma el equipo de apoyo especializado: Iván Castillo en la preparación física, Benjamín Pérez como entrenador de guardametas, y el médico Errol Méndez, quienes completan una estructura consolidada. Con este grupo, Tena espera continuar el camino hacia un equipo aún más competitivo de cara a la próxima Eliminatoria, reafirmando que la estabilidad será la base del futuro de la Selección de Guatemala.

ver también FIFA da premio de consuelo a Guatemala tras no clasificar al Mundial del 2026

Asimismo, Tena reveló que el respaldo desde la dirigencia ha sido firme. “El Ing. Paiz me dijo hace unas tres semanas que su intención era que siguiera pasara lo que pasara, pero entiendo que las cosas pueden cambiar día a día, partido a partido”, declaró, mostrando prudencia ante cualquier escenario, pero también dejando claro que existe voluntad mutua para continuar el proyecto.

Publicidad