Todo Saprissa conmovido por las palabras de Mariano Torres tras ser homenajeado en La Cueva: “Tanto cariño…”

El capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, escribió este sábado una nueva página dorada en la historia del fútbol de Costa Rica. A los 38 años, el mediocampista argentino vivió una noche a pura emoción al convertirse en el futbolista extranjero con más partidos disputados en el balompié tico.

En una nueva edición del Clásico del Buen Fútbol ante Herediano, Mariano alcanzó los 356 encuentros, superando al brasileño Jorge “Flecha” Barbosa, quien había dejado su marca en 355 juegos.

Otra noche histórica en Tibás

Antes de que el balón empezara a rodar en La Cueva, el presidente tibaseño Juan Carlos Rojas le entregó un reconocimiento con la leyenda “El mejor extranjero del país”, un mensaje que resume lo que representa para la institución.

En la previa, Vladimir Quesada, entrenador del Monstruo, también se había rendido a sus pies: “Probablemente, Mariano es el mejor jugador que yo he visto en el Deportivo Saprissa, y cuidado no en el fútbol nacional.”

Mariano Torres es un verdadero ídolo morado (Saprissa).

Y como si romper un récord histórico no fuera suficiente, el argentino decidió vestir la noche de gala con un gol marca registrada. Apenas tuvo su oportunidad, clavó un golazo de tiro libre, de esos que llevan su firma desde hace años, para abrir el marcador en un partido que finalmente terminó 1-1.

El mensaje de Mariano Torres

Ya en la mañana del domingo, más tranquilo, lejos del ruido del estadio (y del generado por Marcel Hernández), Mariano Torres decidió devolver un poco del cariño que recibió durante la jornada.

A través de su cuenta de Instagram, donde rara vez muestra su intimidad, compartió una publicación con imágenes del homenaje y dejó un mensaje corto pero lleno de sentimiento: “Feliz por este reconocimiento, gracias a mis compañeros, a todas las personas del club y a la hinchada por tanto cariño y apoyo. ¡¡Seguimos!!”

Entrando al tramo definitorio de la temporada, el talentoso volante todavía tiene una última misión por cumplir. Quiere cerrar la que podría ser su última temporada como profesional levantando el título número 31 del club en diciembre, uno más para la colección y un broche perfecto para una carrera que ya es leyenda en Saprissa.