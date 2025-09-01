Fue campeón con Vladimir Quesada, rechazó a Alajuelense pero terminó firmando con otro rival directo de Saprissa: “Bienvenido”

Este lunes, Sporting FC confirmó una última incorporación en un mercado de fichajes costarricense que los tuvo en un rol protagónico. El cuadro capitalino movió varias piezas en busca de potenciar su plantel, aunque la realidad del Apertura 2025 sigue siendo complicada: tras seis jornadas, los albinegros se ubican en el último lugar de la tabla con apenas cuatro puntos.

El fichaje en cuestión es Luis Díaz, extremo de 26 años que regresa al fútbol nacional después de un semestre en el New England Revolution de la MLS. Allí había llegado tras su salida del Deportivo Saprissa, pero su paso por Estados Unidos terminó de manera anticipada, con rescisión de contrato incluida.

ver también Refuerzo asegurado: campeón con Saprissa anuncia su regreso a Tibás en el momento más oscuro de los morados

Pasado reciente en Tibás

Como jugador morado, Díaz fue parte del plantel que se consagró campeón en el Clausura 2024, torneo que selló el histórico tetracampeonato bajo la dirección técnica de Vladimir Quesada.

Publicidad

Publicidad

Luis Díaz en Saprissa (Deportivo Saprissa).

Sin embargo, con la llegada de José Giacone al banquillo tibaseño perdió protagonismo, fue apartado del equipo por una lesión durante la fase final del Apertura 2025 y finalmente terminó acordando su salida a Norteamérica.

Publicidad

Luis Díaz rechazó a Alajuelense para llegar a San José

Tras ser liberado por el New England, el nicoyano ingresó al “pool” de la MLS, mecanismo en el que otros clubes estadounidenses podían optar por sus servicios.

Publicidad

Pero al mismo tiempo, su nombre volvió a circular en el mercado costarricense. Sporting FC rápidamente se adelantó y cerró un acuerdo de palabra, aunque no sin competencia: Liga Deportiva Alajuelense apareció en el último momento para intentar arrebatárselo como refuerzo para Óscar Ramírez.

Publicidad

Luis Díaz respetó su palabra (Sporting FC).

Lejos de dejarse tentar, el propio jugador cumplió lo pactado y rechazó la propuesta rojinegra, priorizando el compromiso que ya había asumido con Sporting. De esta manera, el conjunto capitalino hizo oficial la incorporación con un mensaje directo en sus redes sociales: “¡Bienvenido, Luis! Luis Díaz se suma a Los Albinegros para defender con orgullo la camisa de Sporting FC”.

Publicidad

Publicidad

ver también Saprissa lo echó en medio de una enorme polémica y decidió dejar el fútbol para trabajar en un hotel de lujo: “Al principio fue duro”

Este será el séptimo club en la carrera profesional de Díaz, quien con apenas 26 años ya cuenta con experiencia en Municipal Grecia, Club Sport Herediano, Columbus Crew, Colorado Rapids, Deportivo Saprissa y New England Revolution.