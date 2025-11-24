Alajuelense ya conoce la verdad sobre la lesión de Washington Ortega y es mucho peor de lo que se temía: “Lo que queda del campeonato”

Frente a su afición, la Liga Deportiva Alajuelense celebró un triunfo sólido por 2-0 ante Sporting FC, pero la victoria quedó completamente eclipsada por la escena más temida por el liguismo.

En la segunda parte, el portero uruguayo Washington Ortega cayó al césped con gestos de dolor y tuvo que ser retirado en camilla, tomándose la cabeza con las manos. En menos de tres días la Liga debe disputar la final de ida de la Copa Centroamericana ante Xelajú, pero el panorama ahora se ha vuelto sombrío. Y este lunes llegó la noticia que nadie quería escuchar.

La sentencia que nadie quería escuchar

En el programa Seguimos, el periodista Kevin Jiménez adelantó un diagnóstico preliminar que sacudió a toda la afición: lo de Ortega parece ser un desgarro. Si esto se confirma, el arquero de 31 años no solo quedaría completamente descartado para la final regional, sino que también podría perderse partidos cruciales de la fase final del Apertura 2025, donde Alajuelense es el principal candidato al título.

“No pinta bien. Es posible que sea un desgarro en el aductor. Me dicen que es muy difícil que llegue Washington, hay que ver quién va a ser el arquero el miércoles”, informó Jiménez, agregando que los exámenes médicos se realizarán en las próximas horas, cuando el músculo haya relajado lo suficiente para detectar la extensión exacta de la lesión.

Acto seguido, el periodista advirtió algo aún más preocupante: “En principio parece desgarro; hay que ver cuántos centímetros y la profundidad. Si el desgarro es fuerte, cuidado y no se pierde lo que queda del campeonato”.

Su compañero de panel, el ex futbolista Alejandro “Tanque” Castro, completó el panorama con un análisis aún más alarmante: “Es una lesión muy complicada. Si te tirás, se te va para arriba, puede llegar hasta el abdomen. Es una zona muy difícil de recuperar”, señaló sobre la ingle.

Por su parte, Tomás Fonseca, a través de su cuenta de X, aportó más claridad sobre lo que sintió el portero al lesionarse: “Al sacar sintió el ‘piedrazo’. Este tipo de lesiones representan del 10% al 18% de las musculares y se producen por contracción excéntrica al frenar, girar o abrir las piernas”, explicó.

Panorama devastador en el peor momento posible

Con la final de la Copa Centroamericana y la fase final del Apertura a la vuelta de la esquina, los pronósticos preliminares son abrumadores: todo parece indicar que Washington Ortega no estará disponible en los próximos compromisos.

Para Óscar Ramírez, que ha construido gran parte de su solidez y confianza en la seguridad que ofrece su portero, la baja no podría llegar en un momento más devastador.