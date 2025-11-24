Este domingo, Comunicaciones desperdició su última posibilidad de clasificar a la ronda de los cuartos de final. Los Cremas perdieron por 2-0 frente a Malacateco y quedaron sin opciones de pasar a la fase final a falta de una jornada del Apertura 2025.

Ante esta temprana eliminación, confirman que habrá cambios en Comunicaciones para encarar el 2026, un año que podría condenarlo al primer descenso de su historia si no logra revertir la situación. Si la temporada finalizara hoy, el Albo estaría bajando de categoría.

El equipo que comanda Iván Franco Sopegno se quedó en la última posición con 20 puntos. Está a tres del 8° Mictlán (23) y a dos del 10° Cobán Imperial (22), quienes se enfrentarán en la jornada 22. Cualquier resultado de este encuentro dejará a los Cremas sin posibilidades.

La drástica decisión que tomarán en Comunicaciones para salir de la crisis

Por este motivo, el periodista Juan Carlos Gálvez reveló que “se vienen cambios, muchos y grandes” en el conjunto blanco. “Puedo asegurar que Comunicaciones no está solo y no lo van a dejar a la deriva“, agregó.

Además, detalló que los directivos, a cargo de Ángel González, “sacarán la chequera e intentarán equilibrar el tema en el Clausura“. Con esta información, se estima que para el próximo torneo habrá una limpieza en la plantilla ante tantos malos resultados.

Comunicaciones finalizará el 2025 el próximo domingo contra Xelajú en el Cementos Progreso. Luego, el Albo mirará toda la definición de la Liga Nacional como espectador, algo que no pasaba desde el Clausura 2018.