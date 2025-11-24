Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Nacional

“Se vienen cambios”: confirman la drástica decisión que tomará Comunicaciones tras quedar fuera del Apertura 2025

Comunicaciones volvió a perder y ya no tiene opciones de clasificar a los cuartos de final del Apertura 2025.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El Albo termina su participación varias semanas antes.
© CremasOficialEl Albo termina su participación varias semanas antes.

Este domingo, Comunicaciones desperdició su última posibilidad de clasificar a la ronda de los cuartos de final. Los Cremas perdieron por 2-0 frente a Malacateco y quedaron sin opciones de pasar a la fase final a falta de una jornada del Apertura 2025.

Ante esta temprana eliminación, confirman que habrá cambios en Comunicaciones para encarar el 2026, un año que podría condenarlo al primer descenso de su historia si no logra revertir la situación. Si la temporada finalizara hoy, el Albo estaría bajando de categoría.

El equipo que comanda Iván Franco Sopegno se quedó en la última posición con 20 puntos. Está a tres del 8° Mictlán (23) y a dos del 10° Cobán Imperial (22), quienes se enfrentarán en la jornada 22. Cualquier resultado de este encuentro dejará a los Cremas sin posibilidades.

Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala tras la derrota de Comunicaciones

ver también

Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala tras la derrota de Comunicaciones

La drástica decisión que tomarán en Comunicaciones para salir de la crisis

Por este motivo, el periodista Juan Carlos Gálvez reveló que “se vienen cambios, muchos y grandes” en el conjunto blanco. “Puedo asegurar que Comunicaciones no está solo y no lo van a dejar a la deriva“, agregó.

Además, detalló que los directivos, a cargo de Ángel González, “sacarán la chequera e intentarán equilibrar el tema en el Clausura“. Con esta información, se estima que para el próximo torneo habrá una limpieza en la plantilla ante tantos malos resultados.

Publicidad

Comunicaciones finalizará el 2025 el próximo domingo contra Xelajú en el Cementos Progreso. Luego, el Albo mirará toda la definición de la Liga Nacional como espectador, algo que no pasaba desde el Clausura 2018.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El grave error de Fredy Pérez que deja al borde de la eliminación a Comunicaciones
Guatemala

El grave error de Fredy Pérez que deja al borde de la eliminación a Comunicaciones

Xelajú MC llegó a Costa Rica y lo hizo con un viejo conocido de los manudos para la final de la Copa Centroamericana
Guatemala

Xelajú MC llegó a Costa Rica y lo hizo con un viejo conocido de los manudos para la final de la Copa Centroamericana

Comunicaciones con dos bajas importantes para el partido en el que se jugará la clasificación
Guatemala

Comunicaciones con dos bajas importantes para el partido en el que se jugará la clasificación

Intervención de la FIFA: Saprissa recibe el aviso que puede transformar al club para siempre
Deportivo Saprissa

Intervención de la FIFA: Saprissa recibe el aviso que puede transformar al club para siempre

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo