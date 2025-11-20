Es tendencia:
Puñal para Costa Rica y Honduras: Panamá recibe la notificación de FIFA que tanto esperaba tras clasificar al Mundial 2026

Panamá recibió una importante notificación por parte de la FIFA que golpeó a Costa Rica y Honduras.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Panamá observará de cerca todo lo que suceda en las instancias de repechaje, tras haber conseguido su clasificación al Mundial 2026 en las Eliminatorias Concacaf. Puede que sus próximos rivales salgan de ahí, por la ubicación dada en los bombos.

Los canaleros están en el tercero, mientras que todos aquellos que clasifiquen a la máxima cita a través de la repesca ocuparán su lugar en el cuarto. Por ende, no es una locura creer que podrían compartir grupo en la fase inicial de la competencia.

Mientras los dirigidos por Thomas Christiansen reciben esta notificación, Costa Rica y Honduras se lamentan profundamente. Estuvieron muy cerca —a un gol— de clasificar a la repesca para la Copa del Mundo en el Grupo C.

Mientras Panamá clasificaba al Mundial 2026, Kadir Barría hizo historia con un doblete en Botafogo y revoluciona a Brasil: “Estrella”

Mientras Panamá clasificaba al Mundial 2026, Kadir Barría hizo historia con un doblete en Botafogo y revoluciona a Brasil: “Estrella”

Panamá observa el repechaje intercontinental para conocer posibles futuros oponentes

En cuanto al repechaje intercontinental, Conmebol, Concacaf, AFC, CAF y OFC tendrán a sus representantes. Un total de seis equipos se batirán a duelo por los dos tickets restantes hacia el Mundial 2026. Los cuatro peores clasificados del ranking FIFA jugarán semifinales, para luego enfrentarse con los dos mejores.

  • Semifinal 1
    Nueva Caledonia vs. Jamaica
  • Final 1
    R.D. del Congo vs. Ganador de la Semifinal 1
El ganador se clasifica al Mundial 2026.

  • Semifinal 2
    Bolivia vs. Suriname
  • Final 2
    Iraq vs. Ganador de la Semifinal 2
El ganador se clasifica al Mundial 2026.

Panamá observa el repechaje europeo para el Mundial 2026

El repechaje de la UEFA se disputará entre 16 selecciones nacionales. Estas son las 12 segundas de la fase de grupos, junto con las cuatro mejores de cada sector de la Nations League 2024/25. Cada llave constará de cuatro equipos que jugarán semifinales y final a partido único. Los cuatro ganadores quedarán clasificados.

Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales, Bosnia y Herzegovina son las selecciones nacionales que participarán de este repechaje europeo, que entregará un total de cuatro boletos a la máxima cita.

Llave A

  • Semifinales
    Italia vs. Irlanda del Norte
    Gales vs. Bosnia y Herzegovina
  • Final
    Gales/Bonia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte

Llave B

  • Semifinales
    Ucrania vs. Suecia
    Polonia vs. Albania
  • Final
    Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania

Llave C

  • Semifinales
    Turquía vs. Rumania
    Eslovaquia vs. Kosovo
  • Final
    Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania

Llave D

  • Semifinales
    Dinamarca vs. Macedonia del Norte
    República Checa vs. Irlanda
  • Final
    República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte
¿Cuándo se juega el repechaje UEFA y el intercontinental?

Las semifinales de este torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 están programadas para el 23 de marzo, mientras que las finales se disputarán el 31 del mismo mes.

