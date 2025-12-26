“Habrá que esperar”: Erick Lonnis enfrió las expectativas y pidió paciencia por la vuelta de un histórico de Saprissa

El Deportivo Saprissa atraviesa semanas de reestructuración tras un cierre de torneo exigente, y uno de los focos de atención en Tibás pasa por la recuperación de uno de sus referentes históricos. Sin embargo, desde la dirigencia morada bajan las revoluciones y llaman a la calma.

Este viernes, el club confirmó oficialmente que Óscar Duarte fue sometido con éxito a una intervención quirúrgica luego de la grave lesión sufrida el pasado 17 de diciembre, durante el primer partido de la fase final ante Alajuelense. El defensor presentó una ruptura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de la rodilla derecha, una de las lesiones más complejas para cualquier futbolista.

“El Deportivo Saprissa comunica que el jugador Óscar Duarte fue operado con éxito tras sufrir una lesión de rodilla en la final nacional. El jugador inicia su periodo de recuperación. Pendiente de evolución”, indicó la institución en un escueto comunicado, sin fijar plazos concretos para su regreso a las canchas.

Lonnis pide tomarlo con calma

Tras el anuncio, Erick Lonnis, presidente del Comité Deportivo, se refirió al tema y fue claro al pedir paciencia con el proceso del experimentado zaguero. El exguardameta explicó que este tipo de lesiones no solo afectan el aspecto físico, sino también el mental, por lo que una vuelta apresurada no está en los planes del club.

“Habrá que esperar, porque estas lesiones afectan también a la cabeza de los jugadores. Por eso no vuelven ni bien tienen el alta médica”, señaló Lonnis, dando a entender que el tiempo de recuperación podría extenderse más allá de los siete meses habituales que se estiman para este tipo de casos.

En Saprissa son conscientes de lo que representa Duarte dentro y fuera de la cancha, pero también entienden que su regreso deberá darse únicamente cuando esté en plenitud total. Por ahora, en Tibás enfrían las expectativas y apuestan por una recuperación completa, sin presiones ni plazos forzados, para uno de los nombres más importantes del plantel morado.