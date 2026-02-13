Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Saprissa

En Panamá critican a Saprissa y Gustavo Herrera les da la razón con el mensaje que retumba en La Cueva: “Pasar las peores”

Después de su paso sin éxito en Saprissa, Herrera habla desde Panamá con un claro mensaje.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El panameño regresó a Sporting SM.
© Prensa SaprissaEl panameño regresó a Sporting SM.

Gustavo Herrera tuvo una travesía muy fugaz por el Deportivo Saprissa. El panameño, que había llegado como un refuerzo que prometía, finalmente dejó mucho que desear. Apenas sumó 18 partidos en el inicio de la temporada 25-26 y sólo anotó un gol.

Por su pobre rendimiento, el delantero canalero regresó al Sporting San Miguelito, club dueño de su ficha. Se creía que no iba a regresar a la Liga Panameña de Fútbol, aunque decidió volver al club que lo llevó a estar en Costa Rica.

Llegó a Saprissa por Vladimir Quesada, se va con Hernán Medford y así anunció su salida: “No pertenezco más al equipo”

ver también

Llegó a Saprissa por Vladimir Quesada, se va con Hernán Medford y así anunció su salida: “No pertenezco más al equipo”

Recientemente, en territorio panameño, el equipo morado recibió fuertes críticas vinculadas a lo que le tocó atravesar a Herrera. La periodista Yiri González de Meketrefes del Deporte apuntó al presente del Monstruo y consideró apresurada la decisión del panameño en sumarse a la S.

¿Qué momento está pasando Saprissa? Estaba la oportunidad de Saprissa, pero tienes que estudiar cómo está el equipo, cómo están los jugadores. ¿Será que yo llego y puede ser yo? En la vida uno tiene que saber estudiar el movimiento que vas a hacer. No solamente porque te están llamando del mejor equipo“, criticó la periodista sobre Saprissa y la postura que tomó el ariete.

El mensaje de Gustavo Herrera que retumba en Saprissa

En medio de estas palabras, Gustavo Herrera mandó un mensaje que está en sintonía con lo que mencionó la periodista. “Todo con calma que para estar arriba primero hay que pasar por las peores” compartió el delantero en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Con esta historia que publicó en su Instagram, Gustavo Herrera califica su estadía en Saprissa como una mala experiencia y que le servirá como trampolín para estar en lo más alto.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Vuelve CR7: a qué hora y cómo ver Al-Nassr vs. Al-Fateh
Fútbol Internacional

Vuelve CR7: a qué hora y cómo ver Al-Nassr vs. Al-Fateh

Equipo de la Liga Nacional es afectado por un virus, incluso hay un hospitalizado
Guatemala

Equipo de la Liga Nacional es afectado por un virus, incluso hay un hospitalizado

Ganó Juegos Olímpicos con esta potencia de UEFA: el impensado técnico que Honduras tiene en carpeta
Honduras

Ganó Juegos Olímpicos con esta potencia de UEFA: el impensado técnico que Honduras tiene en carpeta

Julian Martínez sorprende a Olimpia con el mensaje que nadie esperaba y Espinel no lo puede creer
Honduras

Julian Martínez sorprende a Olimpia con el mensaje que nadie esperaba y Espinel no lo puede creer

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo