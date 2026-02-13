Gustavo Herrera tuvo una travesía muy fugaz por el Deportivo Saprissa. El panameño, que había llegado como un refuerzo que prometía, finalmente dejó mucho que desear. Apenas sumó 18 partidos en el inicio de la temporada 25-26 y sólo anotó un gol.

Por su pobre rendimiento, el delantero canalero regresó al Sporting San Miguelito, club dueño de su ficha. Se creía que no iba a regresar a la Liga Panameña de Fútbol, aunque decidió volver al club que lo llevó a estar en Costa Rica.

Recientemente, en territorio panameño, el equipo morado recibió fuertes críticas vinculadas a lo que le tocó atravesar a Herrera. La periodista Yiri González de Meketrefes del Deporte apuntó al presente del Monstruo y consideró apresurada la decisión del panameño en sumarse a la S.

“¿Qué momento está pasando Saprissa? Estaba la oportunidad de Saprissa, pero tienes que estudiar cómo está el equipo, cómo están los jugadores. ¿Será que yo llego y puede ser yo? En la vida uno tiene que saber estudiar el movimiento que vas a hacer. No solamente porque te están llamando del mejor equipo“, criticó la periodista sobre Saprissa y la postura que tomó el ariete.

El mensaje de Gustavo Herrera que retumba en Saprissa

En medio de estas palabras, Gustavo Herrera mandó un mensaje que está en sintonía con lo que mencionó la periodista. “Todo con calma que para estar arriba primero hay que pasar por las peores” compartió el delantero en su cuenta de Instagram.

Con esta historia que publicó en su Instagram, Gustavo Herrera califica su estadía en Saprissa como una mala experiencia y que le servirá como trampolín para estar en lo más alto.