Jeaustin Campos recibe desde Honduras la sentencia que nunca se imaginó y Alajuelense está involucrado

Luciano Emilio es una voz autorizada para hablar del fútbol hondureño debido a su gran paso con Olimpia y Real España, equipos en los que se convirtió en leyenda por su gran capacidad goleadora.

En ese sentido, el exjugador brasileño brindó una entrevista en la que opinó sobre el Real España que dirige Jeaustin Campos al que consideró un equipo “impredecible”.

“Ha logrado mejorar, pero es un equipo impredecible. Gana partidos complicados y pierde otros más fáciles. Pienso que le falta consistencia, no estoy diciendo que sea mal entrenador o mal equipo, pero le falta consistencia”, manifestó Luciano a AS Sports.

¿Alcanzará los objetivos?

Sin embargo, el sudamericano consideró que con Jeaustin Campos pueden alcanzar los objetivos trazados, pero debe hacerlo con constancia.

“Creo que en este proceso es posible que logre los objetivos que han trazado, han hecho partidos buenos y uno espera que encuentre la constancia que necesita. Tiene buenos jugadores, pero es mejor ser constante que impredecible”, dijo.

Sobre el juego ante LAFC

Mientras tanto, de la llave de Real España vs. LAFC, cuyo juego de ida está programado para el martes 17 de febrero, opinó que el club aurinegro no avanzará a la siguiente ronda, por lo que los estadounidenses enfrentarán a Alajuelense en la siguiente ronda.

“Difícil contra LAFC es difícil, es bastante desproporcional el nivel, pero en el fútbol nada es imposible, pero la veo difícil y veo que Real España no va a pasar”, expuso.