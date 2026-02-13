Una de las personas que trabajaba en las divisiones menores del Deportivo Saprissa acaba de despedirse del club. Después de pertenecer al puesto que no quería, Keilor Soto tomó la decisión de hacerse a un lado para continuar su carrera en lo que le gusta.

“Para mí Saprissa fue una experiencia muy linda, ya en este momento no pertenezco más al equipo. Lo mío es entrenar, me gusta ser entrenador y la verdad me dieron un puesto que no era como entrenador entonces, al final, decidí hacerme a un lado y también quiero apoyar más a mi hijo que ahora está con Cartaginés”, contó Soto sobre su salida del Monstruo.

Keilor Soto reveló en Tiempo Extra que había llegado a Saprissa de la mano de Vladimir Quesada, quien le abrió las puertas, y ahora se marcha con Hernán Medford en el primer equipo: “Estoy agradecido con el club, con don Enrique (Rivers) y con don Vladimir (Quesada), que al final fue el que me abrió las puertas para entrenar en Saprissa, que es lo que a uno le gusta“.

Keilor Soto deja su puesto de coordinador y se va de Saprissa

A pesar de ser coordinador de prospectos, la salida de Keilor Soto se da porque también quiere dedicarse a la dirección técnica. En Saprissa debía observar los entrenamientos de los profesores y dialogar con ellos para saber en qué aspectos mejorar.

ver también “Regresa”: Hernán Medford recibe una confirmación clave para que Saprissa vuelva a ser campeón

Keilor Soto arribó para entrenar a las ligas menores en julio de 2025. En un principio era el entrenador de la U-17 y también era el asistente técnico de Roy Myres en la U-21.

Con esta salida, el Deportivo Saprissa tendrá que buscar un reemplazante para el puesto que deja vacante Keilor Soto. Su salida se da en un contexto en el que las ligas menores del Monstruo están en el ojo de la polémica, ya que el seleccionado Sub-17 no tuvo ningún morado en la convocatoria. Además, Erick Lonnis había confirmado que en Tibás encontraron algunas cosas que no correspondían a la historia de la S.

Publicidad