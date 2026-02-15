Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Tras debutar en Municipal, Erik López golpea el orgullo de Comunicaciones con una sentencia que celebran los Rojos

Erik López no dudó con sus palabras luego de debutar con Municipal. Descubre lo que dijo el paraguayo en contra de Comunicaciones.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Erik López golpea el orgullo de Comunicaciones
© MunicipalErik López golpea el orgullo de Comunicaciones

Erik López luego de defender los colores del Olimpia de Paraguay durante el 2025, tuvo sus primeros minutos con el CSD Municipal en el empate 1-1 como local frente a Deportivo Achuapa, donde disputó 25 minutos.

Tras el encuentro, en la conferencia de prensa, el delantero aprovechó para dejar una declaración que no pasó desapercibida y que fue interpretada como un mensaje directo al Comunicaciones.

Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala tras el empate de Municipal contra Achuapa

ver también

Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala tras el empate de Municipal contra Achuapa

¿Cuál fue la sentencia de Erik López hacia Comunicaciones?

No tardó demasiado Erik López en dejar una frase que rápidamente generó ruido en el entorno del clásico nacional. El atacante reveló que, al conocer la posibilidad de llegar a los Rojos, le remarcaron que se incorporaba “al equipo más grande de Guatemala”.

Erik López está habilitado en Municipal y podrá debutar ante Achuapa - ESPN
Erik López – Municipal

Palabras que sin duda muchos interpretaron como una clara indirecta hacia Comunicaciones y que avivaron aún más la histórica rivalidad entre ambos conjuntos.

“Cuando supe la posibilidad de venir para acá lo primero que me comentaron fue que venía al equipo más grande de Guatemala y eso para mí es importantísimo. Es un desafío muy bonito”, comentó Erik López tras debutar con Municipal.

Publicidad
Tweet placeholder

La próxima oportunidad para ver nuevamente a Erik López con la camiseta del Municipal será el miércoles 18 de febrero, cuando los Rojos visiten al Cobán Imperial, un duelo que servirá como nueva prueba para el atacante, quien busca seguir ganando minutos con los Rojos.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Tabla de posiciones Liga Nacional de Guatemala: Clausura 2026 y Acumulada
Guatemala

Tabla de posiciones Liga Nacional de Guatemala: Clausura 2026 y Acumulada

Municipal ya tiene al refuerzo que tanto necesita para el Torneo Clausura 2026
Guatemala

Municipal ya tiene al refuerzo que tanto necesita para el Torneo Clausura 2026

Figura de Municipal sorprende con su opinión luego que la Sub-17 de Guatemala no clasificara al Mundial
Guatemala

Figura de Municipal sorprende con su opinión luego que la Sub-17 de Guatemala no clasificara al Mundial

Mientras en Olimpia tenía un valor de 175 mil dólares, este es el nuevo precio de Dereck Moncada en Colombia
Honduras

Mientras en Olimpia tenía un valor de 175 mil dólares, este es el nuevo precio de Dereck Moncada en Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo