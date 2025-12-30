Óscar Duarte recibe desde Nicaragua la noticia más emotiva en medio de su duro momento en Saprissa

Nicaragua iniciará una temporada de modificaciones para tratar de olvidar lo que fue su triste 2025. Después de una serie de fracasos consecutivos, tanto el fútbol local como el nivel internacional decayeron significativamente. Les tocará mejorar.

La caída en el repechaje a la Copa Oro 2025 y la expulsión de las Eliminatorias al Mundial 2026 marcaron un fatídico año pinolero. Los aficionados quedaron muy apenados, y se lo hicieron sentir a todos los futbolistas en cada enfrentamiento.

FENIFUT tomó la decisión de que Marco Antonio Figueroa no encabece más este proyecto. Además, se supo que apostarán por la captación de deportistas y por la infraestructura para el desempeño de los mismos. Una sorpresa impactó a todos.

ver también Es oficial: Saprissa confirma dos nuevos fichajes para Vladimir Quesada tras presentar a Tomás Rodríguez y Bancy Hernández

Nicaragua tendrá un nuevo estadio homenaje a Duarte

Nicaragua tendrá un nuevo estadio de fútbol. El recinto se construirá en Catarina, Masaya, donde juega el Catarina FC de la Liga de Ascenso. Se llamará Salomón Gaitán Canelo y Vilma Muñoz Quintanilla, por los abuelos de Óscar Duarte.

Se supo que el recinto contará con un campo de juego de última tecnología, con una tribuna que tendrá capacidad para 2000 espectadores, según difundió en su página oficial de Facebook el periodista Nectalí Mora Zeledón con una imagen.

Duarte es oriundo de Catarina. Actualmente, juega en Saprissa. Si bien nació en suelo nicaragüense, representó a la Selección de Costa Rica. Jugó el Mundial de Brasil 2014, así como el de Rusia 2018 y el de Qatar 2022. Tiene 36 años de edad.

Publicidad

Publicidad

Nicaragua tendrá un nuevo estadio de fútbol en honor a Óscar Duarte (RRSS).

La lesión de Óscar Duarte en Saprissa: deberá ser operado

Saprissa informó el 18 de diciembre que Duarte había sufrido una muy dolorosa lesión. La misma era de carácter quirúrgico, por lo que se perdió lo que restaba de la temporada del fútbol en Costa Rica. Una dura pérdida para los morados.

Publicidad

“Tras completarse los estudios médicos pertinentes al jugador Óscar Duarte, se confirma la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla. El jugador será operado en los próximos días. Pendiente de evolución“, comunicó.