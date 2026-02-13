En Panamá se indignan por el beneficio que FIFA le ha dado a Guatemala

El mítico Trofeo de la Copa del Mundo aterrizó este viernes 13 de febrero en la Ciudad de Guatemala, marcando el inicio oficial de una gira que despierta pasiones en cada rincón del planeta. La llegada del galardón más prestigioso del fútbol mundial convirtió a la capital guatemalteca en el epicentro de la emoción y la nostalgia mundialista.

ver también Guatemala en alerta: Tiene todo listo para ser legionario, pero una lesión podría complicar su futuro

La elección de Guatemala como punto de partida del tour organizado por la FIFA, junto a su principal patrocinador, no fue un detalle menor. El trofeo permanecerá en exhibición durante varias horas para que los aficionados puedan apreciarlo de cerca, vivir la experiencia y tomarse la fotografía soñada con el símbolo máximo del balompié.

La copa no llegó sola. Estuvo acompañada por el legendario delantero David Trezeguet, campeón del mundo con la Selección de Francia en Francia 1998 y subcampeón en Alemania 2006. El exatacante es recordado tanto por su aporte goleador como por su protagonismo en la histórica final ante Italia que se definió en tanda de penales.

El periodista canalero Leonardo Aguilar expresó públicamente su molestia, argumentando que Panamá fue la selección que dejó sin Mundial a los chapines y que, aun así, no fue incluida en la gira. Sus declaraciones avivaron el debate en redes sociales y en distintos espacios deportivos de la región.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, la gira no estuvo exenta de polémica. El tour del trofeo únicamente visitará Guatemala y Honduras en Centroamérica, dejando fuera a otras naciones de la región. La decisión generó inconformidad, especialmente en Panamá, país que sí logró clasificar a la Copa del Mundo 2026.

ver también Christiansen está pendiente: Panamá recibe las primeras noticias sobre la lesión de José Fajardo

Más allá de la controversia, Guatemala reafirma su lugar como uno de los países con mayor tradición futbolística en Centroamérica y eso es recompensado por FIFA. Aunque nunca ha disputado una Copa del Mundo, ya recibió este trofeo en 2014 y ahora vuelve a vivir una jornada histórica, recordando que la pasión por el fútbol no siempre se mide en clasificaciones, sino en el fervor de su gente.