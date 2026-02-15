Romell Quioto repite aviso a nuevo entrenador de la Selección de Honduras desde Arabia Saudita

Romell Quioto anotó nuevamente con la camisa del Al Faisaly de la segunda división de Arabia Saudita y enviando así un claro mensaje de que está recuperando su nivel para formar parte de la Selección de Honduras.

El Al Faisaly terminó superando 4-1 al Al-Anwar, triunfo que les permite llegar a 36 puntos para ubicarse en el sexto lugar de la tabla, diez menos que el segundo lugar.

El gol de Quioto llegó a través de la vía de tiro libre al minuto 90+2 con un disparo que tomó por sorpresa al arquero rival que pese a su estirada no alcanzó desviar el balón.

Además de anotar, Romell Quioto también brindó una asistencia, convirtiéndolo en uno de los jugadores claves de su equipo.

De esta forma, “El Romántico” llegó a cuatro goles y dos asistencias en cinco partidos jugados con la camisa del Al-Faisaly. Hace cinco días, también rompió las redes.

El gol de Romell Quioto

La respuesta de Francis Hernández

Recientemente, el nuevo director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández fue consultado sobre los futbolistas como Andy Nájar y Edrick Menjívar que anunciaron su retiro de la bicolor.

Ante esas consultar, Hernández fue claro al mencionar que será una selección abierta para todos los futbolistas que deseen formar parte y que no mirarán el DNI de ninguno.