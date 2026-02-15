Por si Keylor Navas no renueva: el plan B de Pumas sería este portero de Selección que ya disputó un Mundial

El futuro de Keylor Navas en Pumas sigue siendo una incógnita, ya que su contrato finaliza en junio de 2026 y, hasta ahora, no se registran avances concretos para una posible renovación. A pocos meses del cierre de su vínculo, el arquero costarricense continúa sin definir su continuidad.

A este panorama se ha sumado el interés de otros clubes por hacerse con sus servicios. En días recientes trascendió que equipos de la MLS han comenzado a seguir de cerca su situación, mientras que Monterrey también apareció como una alternativa dentro de la Liga MX.

Sobre este escenario, en Pumas ya analizan opciones internas para cubrir la eventual baja de Keylor Navas. Y en esos planes se encuentra el nombre de un jugador de selección.

¿Cuál es el plan B de Pumas por si Keylor Navas se marcha?

Ante una eventual salida de Keylor Navas, desde Pumas UNAM ya tendrían definido su plan alternativo: apostar por Pablo Lara, actual arquero suplente de 20 años, quien está en el primer equipo desde 2024 y ya defendió el arco en siete juegos durante el Clausura 2025.

El joven guardameta formó parte de las selecciones juveniles de México Sub-18 y Sub-20, y también integró la nómina del Tri en el Mundial Sub-20 de 2025, aunque sin sumar minutos.

De esta manera, ahora se perfila como una opción interna para asumir la titularidad si se concreta la partida del costarricense, según información de Mediotiempo. Otras alternativas son salir al mercado de fichajes en busca de un portero ya probado o, incluso, volver a darle la oportunidad a otro canterano: Miguel Paul.