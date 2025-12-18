Sigue o se retira: Óscar Duarte rompió el silencio tras su lesión y habló de su futuro

El panorama cambió por completo para Óscar Duarte y también para su equipo. El experimentado defensor atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional y, con 35 años, el interrogante es inevitable: ¿seguirá jugando o este golpe marcará el final de su etapa como futbolista?

La preocupación se encendió el miércoles en el duelo ante Alajuelense, cuando Duarte fue titular, pero apenas pudo mantenerse 18 minutos en cancha. El zaguero cayó al césped visiblemente afectado, tuvo que salir en camilla y su gesto de dolor anticipaba un escenario complejo. Horas después, el diagnóstico terminó por confirmar los peores temores.

“Tras completarse los estudios médicos pertinentes al jugador Óscar Duarte, se confirma la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha”, informó oficialmente el club. La lesión lo dejará fuera de competencia por varios meses y lo obligará a pasar por el quirófano, seguido de un largo proceso de rehabilitación.

¿Qué dijo Óscar Duarte sobre su lesión?

A hora de la confirmación, Duarte hizo un posteo y rompió el silencio: “Hoy me enfrento a uno de los mayores desafíos de mi carrera. El dolor es real, pero también lo es mi fe. Agradezco el apoyo de mi familia, amigos y seguidores. Con fe y determinación, sé que esta prueba pasará y saldré más fuerte”.



Con esta última parte, y más allá de la grave lesión a su alta edad, Duarte confirmó que hará todo para regresar el próximo año. La lesión lo obligará a estar varios meses afueras de las canchas, pero él no se da por vencido.

Veremos que termina sucediendo con su continuidad, el futbolista de 36 años tiene contrato con Saprissa hasta finales del 2027 por lo que su estadía no está en peligro desde lo contractual.