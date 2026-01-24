Baja durísima: Vladimir Quesada confirma la mala noticia que sacude a Saprissa en el Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 avanza a paso firme y ya transita la cuarta jornada de la fase regular. En ese contexto, Deportivo Saprissa se prepara para recibir en La Cueva a uno de los líderes del certamen, el Club Sport Cartaginés que dirige Amarini Villatoro.

Más allá de la buena noticia que representa el regreso de Mariano Torres tras cumplir su sanción, los morados llegan al duelo ante los brumosos con una baja delicada. Se trata de Fidel Escobar, quien se perderá su cuarto partido consecutivo debido a problemas físicos.

Una ausencia que se prolonga

En la primera fecha del campeonato, desde el entorno morado informaron que el zaguero panameño no había sido tomado en cuenta por precaución, ya que arrastraba una molestia en la espalda. En ese momento, la situación no parecía de gravedad y se esperaba una pronta recuperación.

Fidel Escobar arrastra un problema físico (Saprissa).

Sin embargo, el tiempo pasó y Escobar tampoco fue convocado para los encuentros posteriores ante Club Sport Herediano ni frente a Sporting FC, partido disputado el pasado jueves en la Argentina de Grecia.

Vladimir Quesada no pone plazos

En la previa del compromiso de este sábado frente a Cartaginés, el entrenador Vladimir Quesada no llevó tranquilidad sobre el regreso del defensor. “No tenemos un día o fecha exacta para su vuelta. Creo que el cuerpo médico podría ser más específico sobre cuánto tiempo más le tomará y cuándo podrá regresar”, sentenció el timonel.

La afición de Saprissa solo puede esperar a que Escobar reciba el alta médica y pueda volver a vestir la camiseta morada. Mientras tanto, el Clausura 2026 sigue su curso y los tibaseños deberán afrontar un partido clave sin una de sus piezas defensivas más importantes.