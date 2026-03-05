El mensaje de Anthony Hernández que sorprende a Alajuelense: ¿Indirecta para el Machillo Ramírez?

Anthony Hernández fue uno de los nombres más destacados de Liga Deportiva Alajuelense en la segunda parte del 2025, etapa en la que el equipo dirigido por Óscar Ramírez dominó con autoridad en las competencias que disputó.

Sin embargo, el arranque del Clausura no ha sido el ideal ni para él ni para los manudos, principalmente por los resultados recientes. Fue después del clásico cuando empezó a recuperar confianza con más minutos en cancha, y aprovechó ese impulso para dejar un mensaje en sus redes sociales.

La Liga Deportiva Alajuelense actualmente se encuentra en el sexto lugar del Torneo Clausura 2026, fuera de la clasificación entre los primeros cuatro y ya no hay margen de error. Un par de derrotas con la combinación de otros resultados, podrían terminar de sentenciar a los manudos.

Este fue el mensaje que dejó Anthony Hernández en redes

En sus redes, Anthony Hernández dejó un mensaje cargado de fe y paciencia al compartir una imagen con Salmos 25:3 y la frase: “Lo que viene va a ser tan bueno, que después vas a entender el porqué tuviste que esperar…”.

Dicho post también se puede leer desde su momento personal, ya que viene saliendo de una lesión y busca revancha: volver a sentirse pleno, recuperar ritmo y demostrar en la cancha por qué fue una de las figuras manudas, con la motivación de que la espera termine valiendo la pena.

Para Alajuelense, el siguiente reto será este sábado 7 de marzo, cuando visite a San Carlos con la consigna de sumar para seguir escalando en la tabla y mantener intactas sus opciones de meterse entre los cuatro primeros.

Datos claves

