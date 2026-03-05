Hernán Medford tiene la última palabra: Saprissa gestiona la vuelta del refuerzo que deslumbró a los morados

Deportivo Saprissa encara con confianza la segunda vuelta del Clausura 2026. A principio de año parecía algo poco probable, pero con la llegada de Hernán Medford al banquillo el equipo reaccionó y lleva ya seis victorias consecutivas. Cuatro de ellas por el torneo local, que lo tienen a 4 puntos del líder, Herediano.

Este jueves, de hecho, los morados buscarán ganarle a Sporting FC en La Cueva para achicar todavía más las distancias y meterle presión a los florenses antes de visitarlos el domingo en un duelo que podría ser por el primer lugar. En medio de este marco, se confirmó una gran noticia pensando en el próximo semestre.

Saprissa gestiona el regreso de un extranjero

A través de sus redes sociales, Newton Williams confirmó la vuelta a los entrenamientos con Saprissa. El delantero panameño se encuentra en la etapa final de su recuperación luego de someterse a una artroscopia por una ruptura completa del ligamento cruzado anterior y de ambos meniscos en su rodilla derecha.

La grave lesión se produjo el 29 de julio, durante su ilusionante debut con el monstruo. El por entonces DT, Paulo Wanchope, mandó a Williams a la cancha al minuto 71 y al 74’ anotó el gol que selló el triunfo 2-0 sobre Cartaginés en el arranque de la Copa Centroamericana. Instantes después, mientras corría para presionar a un rival, se produjo la desafortunada acción.

Erick Lonnis, líder del Comité Deportivo, había anticipado que “su recuperación ha sido excelente. Él va a empezar a entrenar entre marzo y abril. Es una lesión que antes, hace 30 años, te mermaba mucho el regreso”. Por lo que ahora deberá ponerse a tono física y futbolísticamente para volver a jugar con el primer equipo recién en el Apertura 2026.

Ahí es, precisamente, donde entrará en juego el criterio de Hernán Medford. El club decidió no inscribirlo para el presente torneo y llenó su plaza con otro extranjero (al final llegaron tres: Tomás Rodríguez, Bancy Hernández y Luis Paradela), por lo que deberá tomar una decisión: si negocia con Antigua GFC la extensión de su préstamo, que vence a mitad de año, o si lo deja ir.

