Toda Costa Rica consternada por el fallecimiento de la hija de Freddy Álvarez; la decisión que tomó su club de Albania

Costa Rica amaneció conmocionada tras conocerse el fallecimiento de la hija menor del futbolista Freddy Álvarez, quien actualmente milita en el KF Tirana de la primera división de Albania.

La niña, de 9 años, murió esta madrugada en la capital del país balcánico, al que el jugador se había trasladado recientemente junto a su familia tras salir del Municipal Liberia.

La decisión del KF Tirana

El club albanés confirmó la trágica noticia mediante un comunicado, en el que expresó su profundo pesa. “Todo nuestro club está conmocionado y de luto, y acompaña a Freddy y a su familia en este difícil momento“, rezaba el mensaje oficial.

Como señal de duelo, el KF Tirana solicitó la postergación del partido correspondiente a la jornada 21 de la Superliga de Albania frente a Flamurtari. La petición fue aceptada y el encuentro fue reprogramado para el domingo 25 de enero, en consenso entre ambas instituciones y la organización del torneo.

El equipo de Freddy Álvarez solicitó suspender su duelo por la liga albanesa (Facebook).

Según los primeros reportes médicos del medio Shqiptarja, la niña se habría caído de su litera mientras dormía. Desde el entorno del legionario se solicitó respeto y discreción, mientras continúan los trámites correspondientes en Albania.

Armand Duka, presidente de la Federación Albanesa de Fútbol, se mostro compungido por la noticia: “La trágica noticia del fallecimiento de la hija pequeña del futbolista del KF Tirana, Freddy Álvarez, me ha conmocionado profundamente. En estos momentos difíciles, pocas palabras pueden aliviar el dolor de un padre y una familia. En mi nombre y en el de la Federación Albanesa de Fútbol, ​​expreso mis más sinceras condolencias a Freddy Álvarez, a su familia y al club Tirana. Los acompañamos en esta pérdida irreparable. Que el pequeño ángel descanse en paz“, expresó el directivo en sus redes sociales.

En un contexto de profundo dolor, la prioridad quedó puesta en el bienestar del futbolista y su familia. Desde Fútbol Centroamérica extendemos nuestra solidaridad y acompañamiento a Freddy Álvarez y a su familia en este momento de profundo dolor, deseándoles fortaleza y respeto ante una pérdida tan irreparable.