Thomas Christiansen recibe la sentencia que podría dejar a una de sus figuras sin Mundial 2026: “No podemos ser irresponsables”

A 97 días del inicio de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, una de las piezas clave de la Selección de Panamá se encuentra en una situación complicada.

Fidel Escobar, experimentado contención del Deportivo Saprissa, no ha jugado ni un minuto en lo que va del 2026 debido a una lesión que lo mantiene alejado de las canchas. El pronóstico sigue siendo reservado, lo que mantiene preocupado al cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen.

ver también Toma a Christiansen por sorpresa: Legionario de la Selección de Panamá anuncia un destino inesperado antes del Mundial 2026

Intervención y tiempo de recuperación incierto

Al final del año pasado, el Monstruo confirmó que Escobar sufría de una hernia en la zona lumbar, lo que lo obligó a someterse a una intervención “mínimamente invasiva”, según las palabras de Esteban Campos, médico del club.

Aunque en un principio se esperaba que su recuperación fuera rápida, ya se han jugado diez partidos del Torneo Clausura 2026 sin que el canalero haya sido convocado. El jueves, Campos admitió que no pueden determinar una fecha exacta para su regreso a las canchas.

Escobar no tiene fecha de retorno a las canchas (Saprissa).

El médico de Saprissa explicó que el regreso de Escobar dependerá de un “volumen de entrenamiento suficiente” para asegurar que no habrá recaídas. “Cuando veamos que ya hay un volumen de entrenamiento suficiente que nos haga pensar que ya no vamos a volver atrás, vamos a permitirle que él compita“, comentó.

Publicidad

Publicidad

¿Peligra el Mundial 2026?

Campos también advirtió sobre los peligros de apresurar la recuperación de Escobar. “Si metemos una carga física demasiado rápida, la columna se puede volver a inflamar“, explicó.

La hernia en la zona lumbar es una lesión delicada, y acelerar el regreso a las canchas podría empeorar la situación, poniendo en peligro la participación del jugador en el Mundial. “No podemos poner en riesgo ese campeonato mundial. Sería ingrato para Fidel, para Saprissa, porque sabemos que si Fidel se recupera le va a ayudar a Saprissa, le va a ayudar a su selección y el sueño de cualquier jugador es estar en un campeonato mundial. Así que no podemos ser irresponsables de dar pasos que no sean certeros”, añadió Campos.

Publicidad

Thomas Christiansen se mantiene en vilo por Fidel Escobar (FEPAFUT).

Publicidad

Por último, dejó claro que el objetivo es tener al jugador en su mejor forma para que pueda ser parte del equipo en la Copa del Mundo: “Vamos a tratar de tener a Fidel en el momento justo para que ayude a Saprissa y a su selección“.

Publicidad

ver también Alarma en Pumas: este es el gigante de Europa que buscaría el fichaje de Adalberto Carrasquilla tras el Mundial 2026

Mientras tanto, Thomas Christiansen y su cuerpo técnico siguen de cerca la evolución de Fidel Escobar, conscientes de que un regreso prematuro podría poner en riesgo la participación del jugador en la competencia más importante de su carrera.

En síntesis

-A menos de tres meses del Mundial 2026, Fidel Escobar sigue sin jugar debido a una lesión.

-El cuerpo médico del Saprissa advierte que apresurar su recuperación podría empeorar la lesión y retrasar aún más su regreso.

Publicidad

Publicidad

-Thomas Christiansen y sus colaboradores siguen de cerca la evolución del jugador, sabiendo que su salud es vital para el Mundial.