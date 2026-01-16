Además de Mariano Torres, Vladimir Quesada podría perder a otro referente ante Herediano: “Problema físico”

Luego de la evitable expulsión de Mariano Torres en el empate 2-2 entre el Deportivo Saprissa y Puntarenas FC por la primera fecha del Clausura 2026, el entrenador morado Vladimir Quesada ya sabe que no podrá contar con su capitán y jugador más determinante para el clásico ante Club Sport Herediano.

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dictaminó una suspensión de dos partidos para el mediocampista de 38 años. De esta manera, Torres no solo se perderá el Clásico del Buen Fútbol, sino que tampoco estará disponible en la fecha 3, cuando Saprissa visite a Sporting en su nueva casa de la Argentina de Grecia.

¿Otra ausencia en Saprissa?

Pero la de Mariano Torres podría no ser la única baja sensible para el Monstruo de cara al duelo ante Herediano. En la conferencia de prensa previa al partido, Vladimir Quesada explicó que Fidel Escobar, quien no sumó minutos en la primera jornada, no se encuentra al 100% desde lo físico tras la final del Apertura 2025.

“Ha presentado en los últimos días desde la final un pequeño problema físico debido a un golpe. Está muy bien y está haciendo entrenamientos individuales y colectivos, sobre todo individuales con el readaptador físico. Esperamos ver hoy cómo ha evolucionado y hoy tomaremos una decisión con respecto al partido de mañana”, afirmó el DT sobre el panameño de 31 años, uno de los principales referentes del camerino morado.

Fidel Escobar podría ser baja ante Herediano (Saprissa).

Las próximas horas serán determinantes para conocer si el defensor podrá estar a disposición. La evolución física de Escobar será evaluada minuto a minuto por el cuerpo médico de los morados, y previo al clásico se tomará una decisión definitiva.

¿Cuándo y a qué hora Saprissa visita al Team?

La visita del Deportivo Saprissa al Club Sport Herediano en el estadio Carlos Alvarado está programada para este sábado 17 de enero a partir de las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), y corresponde a la jornada 3 del Clausura 2026.